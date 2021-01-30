党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。指出要“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”“增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费”。

当前，数字经济已经成为经济社会发展的“新动能”，智慧零售作为数字经济的重要组成部分，在政策环境、技术创新、用户变迁与消费升级的驱动下，进入了快速发展的阶段。智慧零售的发展有利于推动零售商、中小微经济体“上云用数赋智”，加快数字产业化和产业数字化，全面促进消费，催生新就业形态，全面提升人民生活品质，助力构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

作为智慧零售的倡导者和先行者，苏宁近年来依托线下布局与技术创新的优势，开展线上线下融合的智慧零售模式的探索，取得一定成效。本报告主要以苏宁为观察样本，基于对技术应用、模式创新、消费者洞察、供应链管理和场景升级等方面的分析，盘点梳理智慧零售的发展现状与主要优势，展望智慧零售未来发展趋势。

一、 智慧零售加速走进我国居民生活

当前，人工智能、物联网、大数据、移动支付等数字技术的发展以及移动互联网渗透率的提升，催化着消费者行为的变迁，使得零售业开始思考用新的商业模式和流程去适应这种改变，通过数字技术的创新应用，不断优化流程，提升用户体验，提高企业效率。随着对数字经济的政策支持力度的加强，我国零售行业以及相关企业正加速数字化升级，向全场景、全渠道、智能化的零售转型，可以说，社会正飞速进入智慧零售时代。

（一）零售企业纷纷转型，布局智慧零售

在零售行业渠道融合、数字转型的大趋势下，线下传统零售纷纷踏上了互联网数字化改造的道路，而零售电商也因线上流量红利的消退逐步回归零售本质，通过布局智慧零售寻找新的增量，智慧零售正成为各零售企业发展的重点方向。

以苏宁为例，成立30年来，伴随着消费升级以及技术创新的推动，从早期专业零售，到连锁转型，到互联网转型，再到智慧零售转型，苏宁一直随着消费者的需求变化而不断改变。如今，随着技术的革新与消费者行为的变迁，苏宁再次主动寻求变革，从智慧零售商向覆盖全渠道、全场景、全流程的智慧零售服务商转型。苏宁集团董事长张近东曾公开给出对于“智慧零售”定义，“智慧零售就是运用互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，构建商品、用户、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的智能化，以更高的效率、更好的体验为用户提供商品和服务。”苏宁依托丰富线下资源及多元化销售渠道的先天优势，通过零售要素的数字化、场景的多业态互联网化，成为了实现两条腿走路的智慧零售企业。随着苏宁从“零售商”向“零售服务商”转型，进入云化发展、开放赋能的新阶段，智慧零售势能也将在全社会范围内得到进一步释放。

（二）疫情加速零售行业的数字化转型

2020年初新冠肺炎疫情的肆虐，使得线下商业部分停摆，依赖单一线下销售渠道的传统零售商受到冲击。疫情防控期间，零售方式出现变化，即时配送、线上渠道以及数字化供应链的优势显现，使得零售企业们再次认识到了数字化、线上化的重要性，开始进一步强化线上线下的结合，加速向数字化的智慧零售企业转型。

疫情防控期间，数字化的新业态、新模式、新应用在零售行业加速普及。比如，线下门店受疫情影响停业，倒逼了众多零售企业加强了线上销售，数字化社群营销的模式应运而生；直播电商在线下业态的复苏中发挥了重要作用，门店的导购员们成为线上直播卖货的主力军；社群和直播帮助零售企业加速搭建了数字化的品牌流量池，使得零售品牌加深了对私域流量模式的认识。新模式和数字技术的应用帮助零售企业们渡过了难关，为他们实现数字化转型打开了突破口，也为智慧零售的发展按下了快进键。

为了帮助零售企业战胜困难，实现数字化转型，中央和各地政府均出台了相关扶持政策，包括加强金融支持、降低企业成本、增强创新支持以及保障有序复工等。例如，2020年7月，商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》，对小店经济做出工作部署，通过组织全国试点、地方广泛参与，促进小店经济健康繁荣发展，帮助我国广大线下零售小店实现数字化转型。

大型互联网零售企业在本次疫情防控期间积极行动，用科技战“疫”，在保障物资稳定供应、防疫健康、复工复产之外，也为中小零售企业的数字化转型提供了有效的赋能。以苏宁为例，疫情以来，苏宁发挥科技研发优势，围绕零售云战略和星河云战略，全面对外开放赋能，推动苏宁易购线上开放平台、线下各类店面开放平台、物流服务平台、售后服务平台、金融服务平台等各类平台的平台化运营，助力中小微零售企业的数字化转型。

（三）智慧零售进入高速增长阶段

我国巨大的互联网用户规模与零售市场规模为智慧零售的发展提供了广阔的空间。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年6月，我国网民规模达9.40亿，较2020年3月增长3625万，互联网普及率达67.0%。而在零售规模方面，国家统计局数据显示，2020年，我国社会消费品零售总额391981亿元，虽然同比下降3.9%，但随着我国经济快速恢复并持续增长，国民收入水平不断提升、消费能力不断增强，零售业将持续保持良好的态势发展，潜力依然巨大。

当前，随着疫情的催化，大数据、人工智能等数字化技术在零售领域的应用落地速度不断加快，智慧零售正进入高速发展阶段。国家统计局数据显示，2020年，全国实物商品网上零售额97590亿元，大幅增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比去年同期提升4.2个百分点。可见，疫情后零售渠道的加速融合与升级正推动着网络零售整体渗透率的快速提升。另外，中国国际电子商务中心与北京易观智库网络科技有限公司联合发布的2020年“全国网络零售发展指数”及其分指数显示，疫情发生以来，我国网络零售渗透指数呈现明显地上涨，这反映了我国零售业线上线下融合水平正快速提升，智慧零售新业态正迎来高速发展。此外，根据易观分析调研，2017-2019年智慧零售行业年均复合增长率高达115%，预计2022年智慧零售市场规模有望突破1.8万亿元。

图1：2016-2020年各季度全国网络零售渗透指数同比走势图

（数据来源：中国国际电子商务中心“全国网络零售发展指数” ）

二、 智慧零售培育经济发展新动能

当前，数字经济日益成为驱动全球经济和社会发展变革的重要力量，党和政府十分重视培育和壮大数字经济，多次强调要抢抓发展机遇，做大做强数字经济，以推动新旧动能转换、布局新兴产业形成更多新的增长点。

智慧零售作为数字经济的主要组成部分，在培育我国经济发展新动能方面起到了重要作用。智慧零售基于数字化技术的应用，链通了零售产业的上下游，有助于加快传统线下业态的数字化改造和转型升级、加速推进农产品上行与乡村振兴、助力消费品质与用户体验的升级、协同上游企业推动智造升级等，真正引领新型消费快速发展。同时有效扩大内需，提升国内消费，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

（一）智慧零售打造消费循环新增长极

1．智慧零售助力构建双循环战略格局

2020年以来，面对国内疫情防控常态化、全球疫情持续蔓延、国内急需高质量增长动力等复杂的形势，我国提出了要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为促进经济长远更高质量发展明确了方向。

智慧零售将助力双循环新发展格局的形成与发展。在国内大循环方面，智慧零售通过打通生产、流通与消费各环节，赋能产业的数字化升级与效率变革，能有效实现国内供给与需求之间的精准匹配和相互促进，提高产业链的整体协同性，加快供需两端的多元化、高质量发展，畅通国内大循环体系。在内外循环的连接上，智慧零售借助于新一代信息技术的使用，能够进一步优化对外开放水平，通过打造数字化的跨境供应链来优化全球资源的配置，实现更为便捷和安全的全球供应链协作。

以苏宁为例，一方面，通过打造开放式的全场景智慧零售模式、C2M反向定制模式等开放赋能举措，苏宁不断为国内零售企业及上游生产制造商数字化转型升级提供赋能。另一方面，苏宁已成为嫁接海外品牌和中国消费者之间的桥梁，通过建立全球化供应链体系，引入海外好物来满足国内消费者的品质消费需求，同时也通过本土化全场景、全链路、全渠道的智慧零售解决方案，帮助海外品牌打开在中国市场的知名度，更快、更精准地触达中国消费者。

2．智慧零售推动农产品上行与乡村振兴

智慧零售从电商助农、物流建设、农产品供应链打造等方面有效地推动了农产品上行与乡村振兴。近年来，农村电商模式不断创新，在电商服务站、村淘的基础上，直播电商、短视频卖货、社区团购等新模式快速涌现，为乡村振兴持续提供支撑。尤其是2020年以来，各平台纷纷开启直播带货助农，联合各地政府机构及基层干部进行直播活动，推介特色农产品，帮助农户增收。各电商平台还通过打造数字农场、搭建农业数字分销平台等方式助力数字农业的建设。

苏宁很早便开始布局农业电商，依托全场景的智慧零售布局优势，苏宁搭建起了一个渠道丰富、触达便捷、运行高效的农产品销售网络。一方面，苏宁通过打造中华特色馆、苏宁村等特色兴农项目，结合苏宁易购、苏宁拼购等多个渠道，为农户解决了“农产品进城难”问题，也为众多地区打造出县域特色品牌。另一方面，苏宁用“智慧零售”赋能县镇市场，通过布局苏宁零售云等数字化门店，推动着乡村零售业态的全面升级，助力乡村振兴。

3．智慧零售促进中小微零售实体创业

智慧零售企业的开放赋能模式有效促进中小零售企业的创业活力。通过将自身不断积累的零售能力开放，智慧零售企业可以SaaS产品化的形式对外赋能，将业务中台、门店数字化、会员营销、物流、供应链等系列能力输出，助力中小微企业创造更大的商业价值。比如，为助力中小微企业提升“在线化”能力，苏宁推出了针对中小微企业、品牌、工厂等的小程序智慧零售解决方案，帮助企业一键生成小程序。

2020年，苏宁宣布由“零售商”向“零售服务商”转型，其中“服务”的对象从消费者进一步扩大到广大中小微的零售企业。苏宁发挥线上线下全渠道运营的优势，通过加大平台开放力度，实现资源共享与数据互通，促进企业生产经营降本增效，推动着更多平台商户、零售网点等小微个体创新创业。

（二）创新业态助力消费升级

1．线上线下融合提升消费者体验

智慧零售通过在供应链、物流、商品、用户渠道等方面实现融合，推动零售全场景协同，搭建从线上到线下一体化的购物体验，为用户提供全品类、全渠道的服务，充分满足消费者到店、到家的购物需求，极大地提升了消费者的体验。

以苏宁为例，通过数字化技术与应用场景的融合、重塑，苏宁构建了全渠道、全场景、多业态的智慧零售完整生态圈。目前，苏宁的零售场景已经覆盖从线上到线下，从城市到县镇郊区，从核心商圈到社区，从综合广场到商超、家电3C、生活服务、内容服务等几乎所有品类和场景。2019年“双11”，苏宁推出“场景零售”战略，全力打造线上线下融合的“1小时场景生活圈”，从购物、服务、娱乐及内容、社交等角度解决日趋近场化的消费需求，在1小时内解决生活所有的场景痛点，满足了消费者对于便利、价优、新鲜、多样的需要，做到省时、省心、省力、省钱，真正提升了用户的服务体验。

2．新型数字化门店助力效率提升

数字化的智慧零售门店依托商品、供应链、用户经营、门店运营等环节数字化能力的实现，能有效促进用户购物体验的优化以及门店运营效率的提升。零售场景的数字化是智慧零售的重要部分，而零售场景数字化最主要的表现形式之一便是门店数字化。数字化门店通过数字化设备、集成化系统，将每个经营环节的经营数据、用户数据、消费数据，通过数字化集成应用连接和管理，同时将 AI、大数据、云计算等技术运用到“消费者服务、商品运营、场景体验、门店管理”中，能够真正实现精准获客、销量预测、智能运营、反向定制等功能，助力门店的降本增效。

在门店的全链路数字化的实现道路上，苏宁通过场景、覆盖客群及线上业态的匹配层面，以开店选址、进店、逛店及售后等维度为触点精细化地落地数字化能力。苏宁线下业态的数字化布局，实现了线上线下的场景、服务融合，让线上线下相互延伸，一方面为消费者提供了极致的消费体验，另一方面为零售行业的降本增效提供了可借鉴的范本。

图2：门店数字化典型场景

3．下沉业态与社交模式促进消费升级

近年来，随着一二线城市的电商渗透率趋近饱和，各大零售电商巨头开始在下沉市场深入布局。以苏宁为代表的智慧零售企业通过打造县域乡镇零售云门店，结合社交拼团模式的苏宁拼购，打造了“供应链+门店+社交电商”模式，推动下沉市场商品流通的扁平化和高效率，促进下沉市场的消费升级。

目前，全国超过8000家零售云门店+10000多个社群，为苏宁提供着线上线下融合的下沉市场销售通路。2020年“双11”苏宁再次表示，将正品拼购作为助推下沉市场消费升级的核心着力点，联合苏宁拼购旗下3万家店铺、60家拼购村、71家拼工厂、35大产业带和各大OBM品牌等，配合“超级买手”“源头直采”“产地直卖”等营销措施，持续夯实全域供应链的优势，不断提供质优价廉的商品，促成供需两端各得其利，实现“共赢”。

三、 智慧零售赋能行业数字化转型

2020年以来，党中央多次提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年政府工作报告指出，“电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进‘互联网+’，打造数字经济新优势”。2020年4月7日，国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》的通知，支持新一代数字技术在全行业的应用和创新，推进传统产业数字化转型。

智慧零售企业依托新技术应用与大数据的深厚积累，对供应链全链路进行数字化改造，同时，发挥平台经济的优势，打造出各类数字化工具和云服务，帮助众多的中小零售商及合作伙伴实现转型，构建出高效开放的数字零售生态，可以有效地赋能行业的数字化升级。

（一）数字化改造提升全产业链效率

智慧零售的核心其实就是零售业三要素“人、货、场”的智能化升级，即通过对消费者、供应链和场景精细化运营实施全链条的数字化管理与智能化控制，实现全产业链效率的提升。

在消费者层面，智慧零售利用大数据结合人工智能技术，融合线上线下的用户营销、触达、交互、履约、售后等环节，实现对消费者的数字化洞察，并不断打造智能的解决方案，提升触达效率与用户体验；在商品与供应链层面，智慧零售通过将数字化技术与商品相结合，实现营销运营、物流配送、供应链管理的智能化；在场景层面，智慧零售通过线上线下融合、多业态布局、门店数字化等方式，打造智能化的消费场景，实现进、销、存、配、服务的全面协同以及用户端的精细化运营。

（二）通过开放赋能构建数字零售生态

智慧零售时代，零售企业全面进入资源互通、优势互补、发展互利的“共生时代”。对于头部的智慧零售平台来说，依托零售全场景全产业链数字化的资源优势，构建开放赋能的生态，通过持续输出品牌、供应链、金融、物流配送、技术、大数据等方面的能力，能够为中小零售企业与合作方创造更大的价值，构建一个合作共赢的数字零售生态。

以苏宁为例，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，全面升级为零售服务商。这意味着未来苏宁将以科技等能力驱动全场景零售的高速发展，并开放更多资源与能力，赋能给以零售云加盟店等为代表的生态合作伙伴，为零售生态发展提供智慧服务。

图3：苏宁开放赋能的新价值网

（三）智慧零售驱动实体行业的智造升级

当前，大数据、5G、人工智能、物联网等新技术在制造领域的应用呈现加速的态势，智能制造与消费服务的强耦合性趋势也在显著增强。智慧零售企业基于用户、商户、商品、供应链以及门店积累的海量大数据资源，正在成为驱动智能制造发展升级的重要生产资料。智慧零售企业越来越成为智能制造的先导，通过将自身的数据资源与能力不断向上游制造商开放，驱动着上游制造业的数智化升级。

目前，苏宁基于平台上的6亿会员用户、数万家平台商户、数以千万的商品品类及线下的10000多家智慧零售门店等资源和场景，已经建立了完善的行业大数据系统。基于数据资源对生产制造的驱动与引领，苏宁顺势打造了C2M智能制造产业集团，服务于实业智造升级，目前已形成近千亿规模。通过共享数据资源，苏宁协同制造企业推动着供给侧结构性改革，扶持有创新力、创造力的品牌制造企业，从消费端助力中国智能制造创新发展。

四、 智慧零售助力稳就业保民生

2020年，外部环境不确定性加大，加上疫情对经济运行的冲击，使得稳就业、保民生成为我国经济发展的重要目标。2020年3月17日的国务院常务会议指出，按照党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，把稳就业放在首位。2020年政府工作报告强调，要加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

智慧零售发挥平台经济与数字经济新业态的优势，有效助力稳就业保民生的经济发展任务。在就业层面，智慧零售催生了大量新岗位新职业，同时采取灵活用工、共享用工等方式，缓解了短期的社会就业压力。在民生层面，智慧零售通过丰富充足的品质供给、高效的供应链网络与物流配送等，为居民的生活与消费提供了稳定的保障。

（一）创新业态催生新就业形态

1．智慧零售新业态扩大就业

就业是最大的民生，从“六稳”到“六保”，就业问题都居首位，做好就业工作至关重要。2020年7月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等13个部门印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，通过政策支持新业态新模式健康发展，激活消费市场带动扩大就业。

以即时配送、直播电商、智慧门店、短视频营销等为代表的新业态开辟了新的市场需求，获得了大量用户支持，也创造出持续增加的新职业、新岗位。这些新的就业形态容量大、进出门槛低、灵活性和兼职性强，使得更多年轻人乃至年龄更大的城市及农村创业者、参与者能加入其中，成为吸纳就业的重要渠道。以即时配送为例，外卖骑手作为新就业形态的一种，满足了从业者就业门槛低、时间灵活、补充家庭收入等多方面的需求，成为社会就业的重要组成部分。疫情防控期间，因即时配送的需求量巨大，外卖骑手成为应对临时失业的“就业避风港”。又比如，直播带货模式催生了海量的新型人才需求，衍生职业百花齐放，助播、选品、脚本策划、运营、场控等多种新职业的需求在一年内带动就业超过百万。

2．灵活用工模式提高就业弹性

在新冠肺炎疫情持续影响下，很多暂时难以复工的中小企业需要支付员工基本工资，承受着巨大的压力。但同时，由于线上需求猛增，智慧零售企业的门店员工、分拣、配送人员等岗位出现大量空缺。一些智慧零售企业便通过共享用工的模式，让劳动力过剩的行业员工暂时到劳动力紧缺的新兴电商零售平台实施灵活用工，使得双方企业以及员工都解决了自身需求。随着智慧零售行业为“共享用工”提供了契机，“共享模式”在各行业中不断渗透突破，逐渐推广至物流、制造业等众多其他行业。

共享用工、灵活用工的模式借助数字经济的发展，解决资源壁垒，实现供求双方快速、精准匹配，让劳动力资源得以更有效地流动，提升了特殊时期的就业弹性，有效促进了就业市场的稳定。

疫情防控期间，以社会需求为出发点，苏宁旗下各产业通过灵活用工的模式加大员工招募力度。2020年2月，苏宁物流对外发布“人才共享”计划，面向因疫情冲击工作受到短暂影响的人群，提供各类仓内分拣、包装、社区骑手、快递配送等工作岗位。同时，苏宁红孩子也推出“共享就业”计划，面向全国招募2000名骑手，为消费者提供3公里范围内最快一小时到家服务。苏宁旗下家乐福也向全社会发出召集令，希望受疫情影响的暂时性歇业人员能够前来上岗，重点支援“一小时达”的拣配工作，保障用户体验。

（二）品质供给保障民生消费

1．全场景、全渠道优势保供给保民生

在特殊时期，保供应就是保民生，稳物价就是稳民心。疫情给我国零售企业带来了巨大的考验，而智慧零售在这个过程中展现出优势。在用户端，通过全场景、全渠道的数字化布局，智慧零售在线下受阻的情况下能依托线上渠道和配送体系，有效支撑居民的消费履约，提供安心便捷的到家服务；在供给端，高效的全球供应链帮助智慧零售企业发挥产地直采、全球采购、全国配送、高效物流的优势，为消费者提供充足的物资保障。

作为智慧零售的先行者，为了更好地满足 “1小时场景生活圈”的消费需求，苏宁要求全员保持战备状态，全面保障终端服务工作的运转，线上线下全产业服务终端，全面投入保供增援。苏宁充分发挥出其多产业、全场景的抗疫保供优势，通过苏宁易购主站、苏宁小店、家乐福、苏宁物流等各平台的全方位运营，有力地保障了民生供给。

2．C2M反向定制为用户提供高品质供给

C2M反向定制是智慧零售的重要价值体现，能够为用户带来更贴合需求以及更具性价比的品质供给。C2M模式通过直连消费者与上游制造商，一方面减少中间环节，节约流通成本，让生产者获得更多利润，也让消费者得到更多实惠。另一方面，通过提供大数据分析得出的消费趋势预判与产品需求，C2M模式下的制造商可以实现更精准的研发，并且能实时获取生产、流通、销售等流程的数据反馈。

另外，C2M模式作为消费互联网与产业互联网融合发展的产物，正成为中小微制造企业数字化转型的助推器。智慧零售企业依托平台经济体优势和大量的消费数据，通过销售预测与行情预测、设立动态定价模型、打通全链路服务等措施，能加速完善“C2M”落地，帮助制造端企业完成数字化改造。

近年来，苏宁积极推进C2M模式的布局，在C2M基地建设的基础上，探索出苏宁村、拼工厂、C2M产业带、C2M扶持外贸转内销等多种产品供应链模式，并对合作商户、厂商提供流量、物流、资金、技术等全方位扶持。苏宁C2M平台基于大数据洞察，集IP打造、目标市场预测、精准投放及用户数据回流为一体，助推制造企业数字化转型的同时，实现基于用户需求的高质量供给。

3．数字化的高效物流为供应链提供保障

智慧零售的核心是人货场的数字化，而连通人货场的核心是建立高效的数字化物流，只有打通现代物流这条血脉，尤其是末端配送的"毛细血管"，智慧零售才能完成重要的闭环。高效的物流仓配体系为智慧零售平台的运营、商品的供给、用户的体验提供着重要的支撑，是智慧零售供应链最坚实的保障。

当前，不论是城际间的快递物流还是到家的城市配送都关乎居民的日常生活，推动社会物流和快递业高速发展是保障居民生活质量的必要条件，更是社会消费升级的重要抓手。2020年3月，国家发展改革委提出12条政策措施，从助力物流企业有序复工复产、加大财税金融支持力度、降低物流相关行业收费负担、加快健全应急物流体系建设、深入推进货物运输结构调整、提升现代供应链水平等方面，支持物流业发展。

智慧零售企业通过打造数字化的物流仓配体系，为零售供应链的健康运营提供着重要的保障。以苏宁为例，作为全渠道、全场景、全品类的智慧零售企业，苏宁一直坚持投入建立自有的物流服务体系。经过多年积淀，苏宁物流着力构建了仓储、骨干、和末端等三大基础网络，以一体化和规模化服务能力，降低物流成本。2020年疫情防控期间，苏宁依托自有的高效物流体系，全力保障了抗疫物资和生活物资的快速送达。

五、 智慧零售产业未来展望

（一）推进产业融合将是智慧零售的重要方向

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。在大力发展战略性新兴产业的政策背景下，智慧零售作为新技术应用、新业态的孵化集中地，将继续深入推进新兴产业与传统产业的创新融合。

在技术升级和消费升级的双重作用下，智慧零售行业正加速由规模化增长向高质量发展转变，进入与实体产业深度融合的阶段，通过大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等先进技术，对商品生产、流通、销售的全链条进行改造与重构，从而创新经营服务模式，增强商品及服务供给，进一步释放消费潜力。

在这一趋势下，智慧零售企业也将进一步升级面向行业的“零售服务”，夯实技术驱动的基础能力，构建成熟的创新机制，为产业融合赋能。以苏宁为例，在商品供应链建设方面，苏宁将致力于持续丰富产品品类，推动供应链的精细化运营；在用户运营方面，基于大数据的用户画像，充分把握用户需求，助力精准营销；在服务资源建设方面，进一步投入物流、售后、客服等基础设施，提升面向社会的基础服务能力；在数字技术能力方面，不断优化中台系统和各业务的前台解决方案，强化数据交易和数字风控能力，推动智慧零售多场景落地。

（二）智慧零售将有效助力区域新经济的均衡发展

智慧零售将推动我国零售行业进一步向普惠、均衡的方向发展，通过专业化分工的形式助力区域新经济兴起。比如随着直播电商进入全面渗透、高速增长阶段，农产品上行、生鲜零售、社区团购等模式快速增长，智慧零售相关平台将加速走进商品原产地及特色产业带，带动当地经济的发展与升级。

另外，在智慧零售的推动下，“下沉市场”的消费潜力得到进一步释放的同时，中小城市及农村地区的零售、电商创新创业机会也将增多。直播带货、短视频电商、小程序电商、社区拼团、社交分享等新模式将加速区域新经济产业的发展，规范经营的网红经纪机构、主播达人、视频博主等也将成为创业的新形式，带动本地就业。

（三）智慧零售将加速驱动我国新消费品牌的崛起

随着主流消费用户的年轻化以及理性消费观念的兴起，中国品牌消费正迎来一轮新的升级。在这个过程中，智慧零售通过不断将平台资源和数据能力全方位对外输出，成为了中小品牌发展升级的催化剂，将驱动中国新消费品牌的崛起。

智慧零售平台通过打造“场景互联网+智能供应链”，实现了商品、用户、支付等零售要素的数字化以及采购、销售、服务等零售运营的智能化，为平台商户的数字化运营提供了完善的基础设施，因此智慧零售成为许多新消费品牌发布新品、售卖商品的主要渠道。这些品牌借助于智慧零售平台对消费者的深度洞察，通过对产品、设计、营销、消费者体验等各环节的深耕，逐渐成为深受广大年轻用户青睐的品牌，而这些品牌将成为推动我国品牌消费升级的重要力量。

(责编：李栋、刘阳)