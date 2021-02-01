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横琴一体化区域15个重点项目签约

为澳门产业多元化提供新空间

2021年02月01日05:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社广州电  （记者王浩明）横琴一体化区域重点项目集中签约仪式近日在珠海国际会展中心举行，15个签约项目计划总投资超过260亿元人民币。

　　据介绍，横琴一体化区域包含横琴新区、保税区和洪湾片区，重点发展总部经济、高端服务业、高新技术产业等。本次签约项目包括平安生命科技港、达安创谷产业基地、阳普医疗、碳云科技、顺丰智慧供应链、中铁建港航局、福佳集团总部大厦等。

　　日前召开的珠海市委全会提出，举全市之力做好珠澳合作开发横琴这篇文章，全市全域加强与澳门合作，确保横琴粤澳深度合作区建设良好开局，并明确将建立健全横琴新区、万山区、保税区一体化运作体制机制，打造城市新中心。

　　横琴新区管委会主任杨川说，横琴将加快推动一体化区域统筹整合发展，为澳门产业多元发展提供更大的新平台、新载体、新空间。

(责编：杨光宇)

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