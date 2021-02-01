结构优化 质效提升
国家经开区发展势头良好
2021年02月01日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月31日电 （记者罗珊珊）商务部日前发布2020年国家级经开区综合发展水平考核评价结果。结果显示，218家国家级经开区总体上呈现总量扩大、结构优化、效益和质量提升、开放带动作用增强的良好发展态势。
发展规模稳定增长。2019年，218家国家级经开区实现地区生产总值10.5万亿元，较上年增长10.3%，增速高于全国平均增速4.2个百分点，占国内生产总值比重10.6%。开放平台作用突出。2019年，218家国家级经开区实现进出口总额6.4万亿元，同比增长4%，高于全国平均增速0.6个百分点，占全国进出口总额比重为20.2%；实际使用外资和外商投资企业再投资547.6亿美元，同比增长3.7%，占全国利用外资比重22%。科技创新实力增强。截至2019年末，国家级经开区拥有高新技术企业3.1万家，较上年末增长39%；拥有国家级孵化器和众创空间478家，增长6.2%；每万人发明专利拥有量为94件，是全国平均水平的7.1倍。
《 人民日报 》（ 2021年02月01日 10 版）
(责编：杨光宇)
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