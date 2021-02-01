筑牢口岸疫情防控网
2021年02月01日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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出台7版口岸防控技术方案、52项作业指引；31个指导组赴29个首接入境航班海关开展现场指导；整理高风险人员信息超5万条，收集223个国家或地区的疫情信息近10万条……全国海关用严格的防控措施打造了牢不可摧的口岸疫情防控网。
去年1月3日发出首份防控文件，部署加强出境卫生检疫，次日启动出境旅客发热排查“日报告”制度，随后在全国海关全面实施“日报告、零报告”制度，重启健康申报制度，并强化对国际运行机组、司乘、船员、“快捷通道”往来人员等重点人员的精准检疫。
此外，全国海关打稳常态化疫情防控持久战，组织做好重点节假日、重大活动期间疫情防控。进入冬春季以来，全国海关还联合国家卫生健康委等部门起草了《进口高风险非冷链集装箱货物检测和预防性消毒工作方案》。
如何防止其他疫情传入造成叠加？早发现、早报告和实时预警。2020年，海关组织开展了42次埃博拉、拉沙热、裂谷热等重大传染病专题风险评估，据此发布风险预警11次、警示通报23条、公告3个。全国海关去年共在出入境人员中检出各类传染病病例15534例，检出率同比上升3倍多。
《 人民日报 》（ 2021年02月01日 13 版）
(责编：杨光宇)
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