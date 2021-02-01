张 恒

2021年1月，海口海关所属海口美兰机场海关受理了海航航空技术有限公司机身改装器材包、发动机油滤等“零关税”原辅料进口手续。这标志着去年12月海南自由贸易港原辅料“零关税”政策实施后，“零关税”原辅料业务类型全部落地。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布后，海口海关紧盯自由贸易港政策早期安排持续发力。海口海关牵头海南省18个部门建立常态化口岸安全风险联合防控机制，同时保障离岛免税新政释放红利，构建“制度+技术+人力”监管体系，实施“每日监控+每周上报+每月汇报”制度。据了解，目前总计开展7轮“套代购”走私精准打击行动，支持3家新增免税店如期开业。去年海口海关监管离岛免税购物金额274.8亿元、件数3410万件、购物旅客448.4万人次，同比分别增长103.7%、87.4%、19.2%。

此外，海口海关支持保税燃料油直供国际航行船舶、保税港区飞机融资租赁等新业态落地，助力洋浦港集装箱吞吐量突破百万标箱。去年，海南对外贸易进出口933亿元，同比增长3%，增速快于全国平均水平1.1%。

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 13 版）

(责编：杨光宇)