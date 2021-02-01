宋立人 贾 佳

随着“一带一路”倡议的深入推进，如今新疆已成为我国向西开放的重要门户，成为中欧经贸往来“黄金丝路”上的重要节点。作为连接亚欧经贸发展的桥梁纽带，中欧班列逐渐成为国际物流陆路运输的骨干方式，稳步推动我国与丝绸之路经济带沿线各国的双向贸易，成为“一带一路”建设的标志性成果。为保障中欧班列高效运行，乌鲁木齐海关发扬“四特”精神，在保障我国与丝绸之路经济带沿线国家的互联互通中发挥了积极作用。

为不断优化中欧班列运行流程，乌鲁木齐海关首创“集拼集运模式”和“产地组货集结+专列转关发运”以及舱单归并申报等一系列举措，优化监管流程，提升通关效率，基本实现乌鲁木齐至欧洲的货物一次通关、一次报验，集装箱及箱内货物实现全程监控的安全便利智能化的国际贸易运输链，丝绸之路经济带沿线国家海关实现“信息共享、监管互认、执法互助”。中国生产的太阳能组件、笔记本电脑、液晶显示板、计算机配件、服装百货等货物搭载中欧班列驶往欧洲各国，欧洲国家的高档汽车、设备零配件、棉纱、奶粉等搭乘返程班列源源不断地进入中国市场。

据乌鲁木齐海关统计，自2011年至2020年，经新疆口岸进出的中欧班列有27187列、总货运量达1872.28万吨，仅2020年就分别有10051列、726.28万吨。一列列中欧班列就像是“钢铁驼队”，源源不断地向世界传递着合作共赢、互惠互利的信号。

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 13 版）

(责编：杨光宇)