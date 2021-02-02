眼下，加快数字化发展已成为重点议题，越来越多的企业开始推进自身的数字化、智能化，并借此实现商业创新。在用友网络董事长兼CEO王文京看来，在新一代技术推动下，如今的企业、相关组织与个人已经可以简单、便捷、随需、随时、随地开展商业创新，这是技术驱动下的又一次商业革命，而得以实现的一个重要支撑，正是商业创新平台。

据介绍，用友在业内提出了商业创新平台的理念。商业创新平台（Business Innovation Platform，BIP）是基于当代最新信息技术，赋能企业通过数字化、智能化，开展产品与业务创新，组织与管理变革，重构/构建企业发展力的平台型、生态化多元服务体。

业内认为，融合新一代 PaaS 技术平台、5G、人工智能、区块链、公共与关键应用与服务的综合性企业云服务平台，成为继IaaS之后对企业与公共组织数字化、智能化更具价值的形态，也成为全球产业新一轮竞争的焦点。

用友相关负责人表示，在提出BIP理念的背后，是今天整个中国的经济环境和产业基础支撑，它也意味着在数智化时代，中国本土企业的商业创新已走在前列。

上述负责人表示，用友基于推进企业从信息化到数智化，从ERP到BIP的升级的巨大决心，于去年8月发布用友商业创新平台YonBIP。YonBIP融合了先进且高可用技术平台和公共与关键商业应用与服务，按照云原生（含微服务）、元数据驱动、中台化、数用分离的架构设计，包括技术平台、业务中台、数据中台、智能中台等四大平台，营销、采购、制造、财务、供应链、人力、协同等八大领域服务。企业既可以选择YonBIP进行整体数智化升级，也可以选择单项的数字营销、智能财务等服务，先进行公司某一领域的升级。另外，据用友2020三季报显示，用友云服务累计企业客户数达到627万家。

用友方面表示，在企业转型升级的大趋势下，越来越多的企业加快“上云”，并以此不断加速其数智化转型，加之BIP的价值与优势或将超过纯技术平台或纯应用服务，未来BIP的应用空间将不可想象。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)