玩家圆梦游戏微电影 联想助力点燃少年内心“情怀力量”
一群年轻的游戏玩家，
对于一座英雄的城市，
有着一个美好的梦想。
在春节来临之际，
用自己擅长的游戏制作，
在虚拟世界中还原武汉城的烟火日常，
勾勒江城的温暖点滴。
这就是联想携手年轻玩家团队“超新星团SuperNova”（以下简称SuperNova）为大家献上的新春好礼——今年首部游戏贺岁微电影《我的江城世界》。
在《我的世界》（英文名：Minecraft，以下简称MC）中，SuperNova通过建模，真实还原了武汉10大经典地标、8个超大型单体建筑，近百个建筑模型、20余个夜间场景，近500个人物单元、6000帧画面，超过3亿个模块堆叠，还原面积超过20平方公里……这个看似不可能完成的“超级工程”，在联想算力赋能下落地成真，实现了宏大场景与微观细腻动画的完美结合，再现了弥漫在江城街头巷尾的烟火气。
武汉是SuperNova团员们共同的故乡，过去一年这座城市发生的一切，展现出的顽强、团结、无畏，让他们热血澎湃；一年后回归万家灯火、市井喧嚣的武汉，又让他们感慨万千。
这群胸怀热忱与创作激情的年轻人，决定以自己最擅长的方式，在游戏世界里重现江城浓郁迷人的烟火气，以及这烟火气背后蕴藏的无穷生命力。同时致敬所有热爱生活的人，鼓舞武汉之外的城市，不念过去，不惧未来，点亮当下。
有挑战的梦想，才值得追逐。对于还是学生的SuperNova团队来说，虽然在游戏中还原建筑工作量浩大繁杂，但更艰巨的挑战，是如何在游戏世界呈现出一座城市流动的烟火气和生命力。
它们真实存在，却又无迹可寻。想要有质感地展现出来，让人感同身受，就势必需要构筑更庞大的世界，并使用大比例制作再还原的方式，去雕琢每一个小物件，让像素武汉的每一个角落都经得起“放大镜”考验。这对算力的要求极高，业余团队几乎无法完成。
联想一直致力于用科技赋能个人、行业和社会，释放创造力。看到相关信息后迅速找到了SNV团队，决定帮助这个热血青年团队追梦，携手完成这项看起来不可能完成的任务。
联想与武汉这座城市有着很深的渊源，联想武汉工厂是联想最大的手机和平板电脑制造基地，有上万名员工。去年疫情发生后，联想第一时间驰援双神山建设，捐赠了所需的IT设备。并积极响应号召，在3月底即实现万人复工，有力推动了经济复苏。
除了武汉情缘外，联想提出的“新IT”要用智能化技术和方案赋能社会和产业，也着力于赋能于个人，让科技更加通俗易懂、触手可及，让人们的工作和生活变得更加高效，更好地实现个人价值。
不仅如此，联想还推出了幕后制作纪录片，呈现了SuperNova的创作初衷、克服艰难险阻的过程，以及学生团员的梦想。让人不禁感慨，年轻人如火的情怀既是他们自身创作的驱动力，亦是他们战胜困难的决心。
联想和SuperNova愿通过此片，在小年夜致敬每一个在科技赋能下让生活充满朝气和能量的平凡人。未来，也希望能有更多年轻人通过创造力和想象力，将自己对生活的理解和感悟在擅长的领域中加以展现，传递温暖和力量给更多心怀梦想的人。
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