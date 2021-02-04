恒大造车再迎里程碑！2月3日，恒大汽车在中汽研内蒙古牙克石测试基地启动恒驰汽车冬季标定测试，10辆恒驰在零下35度的极寒天气和复杂冰雪路况下“大练兵”，场面颇为震撼。

众所周知，极寒环境是对新能源汽车的一大考验，只有在此严苛环境下，才能真实反映出车辆的产品实力。为此，许家印不畏严寒、跨越3800公里亲赴一线督战测试，充分展现了他对于恒驰产品品质的高度重视与充足信心。

许家印宣布恒驰汽车冬季测试开始

恒驰汽车开始冬季测试

据悉，此次冬测是为全面检验恒驰在极寒环境下的可靠性、安全性、稳定性和舒适性，这个为期三周的测试，项目包括整车动力性能冬季标定、三电性能冬季测试、电池热管理系统冬季标定、车身稳定控制系统冬季标定、底盘冬季测试、整车环境适应性及可靠性测试和电子电器冬季测试等。

恒驰汽车正在进行测试

恒驰汽车正在进行测试

在此之前，恒驰已在德国、瑞典、奥地利进行了底盘行驶动力学、制动性能、转向性能、动力性能、高压架构及安全、电池包热失控防护、智能座舱模拟仿真、自动驾驶虚拟验证等一系列技术测试。

许家印向工程师询问测试项目

值得注意的是，恒大动力电池也取得突破性进展。据悉，恒大电池研究院院长李浚秀(原韩国SK集团电池研究院院长)在现场向许家印汇报了电池热管理性能、极寒续航里程、充放电等项目测试计划，并透露恒大动力电池已达世界领先技术水平，计划今年下半年量产。

恒大电池研究院院长李浚秀向许家印汇报电池测试计划

当然，恒大为一流品质下的功夫，远不止这些。早在造车之初，恒大就全球寻觅顶级合作方，包括多家汽车工程技术龙头，15位全球顶尖造型设计大师，还有世界前110家汽车零部件龙头，打造了研发、设计、零部件供应链三大“朋友圈”，为恒驰一流品质夯实基础。

此外，按照工业4.0标准打造的上海、广州两大汽车基地已启动试生产，相信在世界最先进智能制造的加持下，一流品质的恒驰全面量产指日可待。

许家印慰问测试工程师团队

凭借过硬的产品品质，恒大汽车也屡次获得资本市场的青睐，此前成功引入260亿战投便是最好证明。此次冬测再为恒驰注入一剂“品质强心针”，恒大汽车的投资价值越发凸显，其市值及股价上涨空间有望进一步打开。

(责编：许维娜、夏晓伦)