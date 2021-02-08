市场监管总局对唯品会（中国）有限公司不正当竞争行为作出行政处罚。（图片来源：市场监管总局官方网站）

人民网北京2月8日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局官方网站获悉，今日，市场监管总局依法对唯品会（中国）有限公司作出行政处罚决定，处罚金额300万元。

据了解，2021年1月，市场监管总局依法对唯品会（中国）有限公司涉嫌不正当竞争行为立案调查。

市场监管总局表示，经查，2020年8月至12月，唯品会（中国）有限公司为获取竞争优势及交易机会，开发并使用巡检系统，获取同时在本公司和其他公司上架销售的品牌经营者信息，利用供应商平台系统、智能化组网引擎、运营中台等提供的技术手段，通过影响用户选择及限流、屏蔽、商品下架等方式，减少品牌经营者的消费注意、流量和交易机会，限制品牌经营者的销售渠道，妨碍、破坏了品牌经营者及其他经营者合法提供的网络产品和服务正常运行，违背了自愿、平等、公平、诚信原则，扰乱了公平竞争市场秩序，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条规定。

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