刘菁、徐海涛、陈诺

原标题：揭秘“人造太阳”的“超强”内核

太阳的核心温度高达1500万摄氏度，为了在地球上造出“人造太阳”，我国科学家将“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等极端环境“熔于一炉”。新春前夕，记者走近中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的大科学装置“内核”，从多项尖端科技的突破中感受我国创新的勃勃脉动。

太阳是地球最大的能量来源，它的表面温度约6000摄氏度，内核温度约1500万摄氏度，像一个熊熊燃烧的大火球，每秒钟散发出相当于1亿亿吨煤炭燃烧产生的能量。

“太阳为什么能产生这么大的能量？因为它的内部持续不断地在发生核聚变反应。”中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所王腾博士说，如果想要在地球上实现可控核聚变反应，造出“人造太阳”，需要实现1亿摄氏度的等离子体、1000秒的连续运行时间和1兆安的等离子体电流，这些都是难度巨大的科技挑战。

高11米、直径8米、重400多吨，站在有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）面前，记者产生了深深的好奇：这里曾实现了1亿摄氏度的20秒等离子体运行，是如何做到的呢？

“EAST像一个圆环形的‘大罐子’，在它的内部，集成了‘超高温’‘超低温’‘超高真空’‘超强磁场’‘超大电流’等极端环境。”中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛说，能将这些尖端技术“熔于一炉”，充分体现了一个国家的综合科技实力。

为了实现1亿摄氏度高温，科学家使用了多种加热手段，其中一种就是微波加热。“家用微波炉的功率是500瓦左右，而EAST用了4种大功率加热系统，总功率34兆瓦，相当于家用微波炉的数万倍。”王腾说，不仅如此，地球上最耐热的材料也只能承受几千摄氏度，为了承载上亿摄氏度的高温等离子体，科学家用磁场做成“笼子”，而EAST内部的磁场强度达到地球磁场强度约7万倍。

为了达到强磁场，“人造太阳”还需要超过12000安培的超大电流，而承载大电流的线圈工作在零下269摄氏度的超低温度，就在距离1亿摄氏度高温约1米远的地方，那就需要实现地表大气压约一千亿分之一强度的“超高真空”以“隔热”。

这些极端环境，让“人造太阳”成为一个“超难”的集合体。

“让1亿摄氏度超高温和零下269摄氏度超低温近距离共存，这是世界上没人做过的事情，可以说困难无处不在、天天遇到。”中国工程院院士李建刚介绍，他与团队在研究“人造太阳”的20年里，至少遇到5万次失败的实验。

“但幸福真的是一点点干出来的！”李建刚说，一年365天，科研人员几乎天天泡在实验室，从几百万摄氏度到上千万摄氏度，从三千万摄氏度、五千万摄氏度到上亿摄氏度，他们独立发展出60多项关键技术，创造出一系列引领国际的技术参数，让EAST大科学装置屹立在世界的东方。

一代代科研工作者自立自强、勇攀高峰的精神内核，支撑起中国“人造太阳”的强大内核。

据了解，若要“人造太阳”产生的能源能为人类所用，稳态长脉冲等离子持续放电的时间要达到1000秒以上。“我们的梦想是，点亮世界上第一盏核聚变发电的灯。”展望新的一年，宋云涛说，“攀登高峰，唯有奋斗！”

(责编：赵竹青、吕骞)