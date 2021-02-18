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国美控股：创始人黄光裕已于2月16日正式获释

2021年02月18日17:23 | 来源：人民网-财经频道
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2月17日，国美控股集团发布声明：“国美控股集团获悉，国美创始人黄光裕先生的假释考验期已于2021年2月16日届满，黄先生已正式获释。集团对创始人正式获释，表示热烈欢迎和热烈祝贺。”

据了解，新冠肺炎疫情发生以来，国美零售展开战疫情和稳经营的双线作战。在疫情初期90%门店不能正常营业的情况下，国美及时调整，全员开展社群运营，联合权威媒体开展品质直播带货。

同时，去年8月，国美零售正式宣布全面启动“家·生活”战略第二阶段的延展和升级，推出一系列战略举措。

第一是组织架构大调整。2020年9月，国美零售对总部各级组织单元的职能定位与架构设置进行调整，组建起线上平台——国美在线、线下平台——国美家（暂定名）及各自营业务公司。架构调整后的国美零售控股，将以线上平台为主导，各公司独立发展，平台公司与各业务公司间相互依托，互动互补互助，发挥1+1＞2的作用，以全新组织机构支撑新战略落地。

第二是构建平台化格局。国美零售控股公司执行副总裁、国美在线公司CEO向海龙表示新平台格局将国美零售的主营业务分为平台与自营。其中，以线上平台主导全量业务，线下平台选择性落地，实现100%线上交易，线下平台改造升级，重点聚焦精品展示和精品体验，打造网格化覆盖全国的“家·生活”精品展厅和家服务延伸；自营业务在国美电器的基础上进一步延伸，通过以真选为主的经营模式加速向非电器类业务拓展，联营业务以真选标准加速开放和招商合作，打造起真选开放的供应链平台。

向海龙强调，国美零售新平台格局的建立，是针对目前零售平台面临的营销和场景等问题，致力于通过为商家在线上线下多方位赋能，使商家获得最低成本、最高效率的运营能力，同时，为平台上的广大用户提供最优性价比的商品和高标准的服务。

第三是开启娱乐化赛道。今年1月12日，国美推出娱乐化、社交化零售平台——“真快乐”APP抢先版上线试运营，代表着国美娱乐化零售战略的全面开启。向海龙介绍，自国美娱乐化战略开启、“真快乐”APP抢先版推出以来，短短两周，真快乐APP的DAU/GMV都实现了显著跃升，线上平台DAU快速破千万，平台GMV倍增。

(责编：申佳平、吕骞)

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