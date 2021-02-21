2月17日晚间，国美控股集团发布声明表示，国美创始人黄光裕的假释考验期已于2021年2月16日届满，正式获释。

当日，国美控股集团官方自媒体还发布了黄光裕在集团高管会议上的讲话，这也是黄光裕回归后的首次公开发声。 黄光裕提出，要把顾客做深做透、把服务做深做细、把品牌做大做亮、把文化做长做久，把企业做强做优。

公开报道显示，自2020年下半年起，国美零售启动“家·生活”战略第二阶段延展升级，并接连推出一系列战略举措。

首先是组织架构大调整，发力升级平台化、加速互联网化。据了解，架构调整后的国美零售控股将以线上平台为主导，各公司独立发展，平台公司与各业务公司间相互依托、互动互补。

在公开讲话里，黄光裕还提到“力争用未来18个月的时间，使企业恢复原有的市场地位”。对此，向海龙表示，2021年国美将把“提效率降成本”、“拓规模增盈利”作为经营的两大关键指标。

在“提效率降成本”方面，国美零售力争将广大商家目前线上、线下割裂的两套成本投入，节约成双平台一体化的一套成本投入；在“拓规模增盈利”方面，2021年通过供应链平台的开放和真选，国美零售双平台的商品结构将得到优化，商品SKU将实现扩充，商品丰富度将获得提升。

国美控股集团在2月17日声明中也明确提到：“集团正全速推进零售、投资、地产运营三大核心板块提质增效、协同共进、创新升级，各板块正根据集团新战略……分项目分步骤推动战略具体措施全面落地。”

“希望未来几年再造一个国美。”国美零售CFO方巍表示，“不再是电器连锁的窄赛道，不再是传统门店的老渠道，新国美零售的数字化、平台化、娱乐化、生态化的进程加速，具备了进击并引领数字化、本地化、娱乐化、社交化零售新赛道、价值厚空间的能力和潜力”。

(责编：赵超、吕骞)