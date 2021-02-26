孚创成立一周年 探索车养护服务新生态
2月25日，上海孚创实业发展有限公司（简称孚创）在位于浦东前滩的全新办公空间举办了公司成立一周年庆典活动，武汉、广州、天津等地员工，共同连线见证了这一时刻。
孚创总经理兼董事曾红卫致辞（受访者供图）
孚创总经理兼董事曾红卫表示：“2020年，孚创从签约书上的一行公司名称，落地、生根，发展成了一家初具规模的互联网公司。孚创元年，在瞬息万变的行业局势中，保持了发展的定力；在品牌、体系和数字化建设上，取得了高质量开局，为后续发展打下了坚实的基础。”
从0到1，破局汽车后市场生态
回顾2020年，疫情给各行各业带来了巨大的冲击，也为数字化经济创造了新的增长空间。在疫情防控和经济建设两手抓的大背景下，孚创瞄准汽车后市场提质增效的转型机遇，破局踏浪而来。
2020年2月，作为上海浦东新区21个外资重点项目之一，孚创正式签约成立。面对疫情的不利影响，成立伊始的孚创以“云培训”“云洽谈”“云招商”等创新形式积极推进业务发展；3月，上海总部率先实现全员复工，各项业务步入正轨。7月，孚创推出了全新的美孚1号车养护品牌，首批臻选店落户深圳；8月，成立武汉IT研发中心，聚焦数字化能力建设；10月，推出美孚1号车养护臻选服务体系，首家臻选示范店落户上海外高桥保税区。至此，孚创在线上线下消费者全触点的布局初步完成，公司业务发展驶入快车道。
位于上海浦东的美孚1号车养护臻选示范店（受访者供图）
面对持续波动的行业局势和强势入局的互联网巨头，孚创秉持扎扎实实做实业的初心，始终聚焦广大车主对品质化车养护的需求，稳健走好公司开局的关键几步。截止2020年底，孚创共有在网合作门店超3万家，认证店1400余家，臻选店近百家，消费者满意度达96%，并在第五届汽车后市场连锁百强评选中荣膺“连锁百强”的称号。
助力美好生活，提供至臻养护体验
贴近消费者对美好生活的向往，孚创以高质量、多品类的汽车养护产品，以及标准化、数字化、品质化的服务体验，探索出一条独具特色的成长之路。
美孚1号车养护臻选服务体系（受访者供图）
在服务体验方面，孚创推出全新的美孚1号车养护品牌，践行“专注车，更在乎你”的品牌主张，聚焦臻选技师、臻选选品、臻选服务、臻选会员四大核心优势，为车主提供价格透明、服务规范的至臻养车体验，切实减少车主在比价、产品鉴别、配送等待、现场监督等环节上所消耗的时间和精力成本。此外，孚创也为门店打造了专业的维保车间，并配备先进的维修工具，通过系统化的技师培训体系、统一的操作施工流程，确保服务的标准化落地。
在数字化方面，依托丰富的技术和人才储备，孚创实现了对经销商、供应链、门店的数字化赋能，为消费者带来便捷的线上体验和高效的渠道触达。目前，孚创已经完成了15个线上平台的开发和迭代，初步打通O2O链路，正加速打造业务和数据双中台系统。
不忘初心，进一步升级线上线下消费者体验
如今，历经一年发展、已初具规模的孚创，正站在新的起点上，全速展开公司战略发展的2.0版图。
位于上海浦东前滩的全新办公空间（受访者供图）
同日，孚创搬入了位于上海浦东前滩的崭新办公空间，将由此开启新一年的征程。新办公室的设计融合了共享空间、创新空间和绿色空间的理念，将高效、协作、便捷融入每一个角落。员工将在开放的办公区域内展开工作，借助多元的空间设置、科技感十足的硬件设备，迸发出更多创意灵感，促进业务发展。
2021年，孚创将持续强化需求侧思维，通过多渠道触达消费者。数字化建设依然是重中之重，孚创将加速打造业务-数据双中台系统，进一步跑通全链路的数字化闭环。在确保数据安全的前提下，更好地利用数据资产预测购买、推荐服务、规划物流等，融合线上线下各触点，为用户带来更加专业及贴心的服务体验。
美孚1号车养护臻选技师在维保（受访者供图）
同时，孚创也将持续提升美孚1号车养护门店网络的线下服务履约能力，增加线下门店布局的广度和深度，形成区域内的规模效应。通过开发多元化的培训课程、建立专属的技师认证体系，帮助门店实现运营和服务水平的全面提升。上海运营技术中心也将在今年年中建成，将成为孚创在全国范围内的首家技师培训和人才孵化中心。此外，智慧供应链体系、年轻化品牌体验等也都在加速建设中。
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