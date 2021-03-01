人民网北京3月1日电 （赵超）据海关总署官网消息，2020年海关总署办理全国两会交办的人大代表建议、政协委员提案共计234件，其中建议159件，提案75件。其中，与抗击新冠肺炎疫情有关的建议提案15件。

从建议提案内容看，去年广大代表委员有了新关注点，对抗击新冠肺炎疫情中发挥海关作用、筑牢国门检疫防线积极建言献策。全国海关将口岸新冠肺炎疫情防控作为2020年海关工作的重中之重。

值得注意的是，往年代表委员较为关注的加大打击食糖等农副产品、野生动物、固体废物等走私力度问题，去年承办的建议提案均未涉及。这侧面反映出由于近年来海关总署在相关工作中持续发力，有关问题的解决已取得积极进展。2019年海关总署曾接到关于商品归类方面的建议提案5件，海关总署派员与代表委员面对面交流，深入有关企业实地调研，积极推动问题圆满解决，去年也未接到类似的建议提案。

此外，234件建议提案中，由海关总署主办、独办和分别办理的共72件，同比增加约10%，占承办建议提案总数的30.7%。直接答复件增加比例超过总承办数增加比例。

据了解，为推进建议提案规范办理，提高复文质量，海关总署在办公自动化平台开发了建议提案办理子系统，从去年开始，所有建议提案均在此系统集中办理。

在疫情防控常态化形势下，海关总署积极创新方式，密切与代表委员联系。凡总署主办、独办、分办的建议提案，在正式答复前必须与代表委员通过适当方式进行沟通。除电话联系外，还鼓励通过视频等方式与代表委员及时交流。根据疫情防控形势变化，通过“走出去”与“请进来”相结合的形式，适时走访代表委员。对因疫情影响无法成行的，发挥海关垂直领导体制优势，委托代表委员所在地海关负责同志带队，面对面听取代表委员意见建议，并积极向代表委员提供有关资料。

同时，海关总署在组织推动各承办部门完成办理任务的同时，认真总结办理工作的成功做法和创新实践，深入分析存在的问题和不足，加强培训交流，总结推广经验。

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