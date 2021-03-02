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国家乡村振兴局：坚决守住不发生规模性返贫的底线

2021年03月02日17:02 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （初梓瑞）“2020年国家乡村振兴局，也就是原国务院扶贫办，共承办建议提案405件，较2019年增加39%。建议提案内容排在前三位的是：加大产业就业支持、巩固拓展脱贫成果防止返贫致贫、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。”国家乡村振兴局副局长洪天云3月2日在国务院政策例行吹风会上指出，8年来，人大代表、政协委员在脱贫攻坚战中发挥了示范表率作用。仅在建议提案工作上，就累计提出建议提案2488件，为如期完成脱贫攻坚目标任务提供了重要支持。

洪天云强调，国家乡村振兴局将认真接受全国人大代表监督和政协委员民主监督，充分吸收意见建议，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化做出新的贡献。

洪天云介绍，2020年国家乡村振兴局承办的建议提案里，关于巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫致贫的提案建议有60多件，占总承办件数的15%，代表委员深入分析巩固脱贫成果防止返贫面临的压力，就如何巩固好脱贫攻坚成果，从五个方面提出了建议意见：一是保持帮扶政策力度不减。二是加大产业就业支持。三是抓好易地扶贫搬迁后续帮扶。四是全面落实兜底保障政策。五是完善低收入人口发现帮扶机制。

“下一步，我们将进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫、致贫人口及时发现，及时干预和及时帮扶，同时也加强和相关部门、相关单位的数据共享和对接，建立起农户主动申请，部门信息比对，基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象的动态管理。”洪天云说。

 

(责编：初梓瑞、高雷)

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