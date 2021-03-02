人民网北京3月2日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行国务院政策例行吹风会，介绍2020年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作有关情况。农业农村部副部长刘焕鑫在吹风会上介绍，2020年农业农村部全年共承办建议提案1545件，全部按时办理完毕，实现了按时办结率、与代表委员沟通率、代表委员满意率三个100%。通过建议提案办理，推动完善了一批政策措施，解决了一批群众反映的突出问题，为“三农”事业发展注入了新的生机和活力。

刘焕鑫指出，农业农村部一直是建议提案办理大户，2020年办理的建议提案有三个特点：一是承办数量多。全年共承办建议提案1545件，其中，建议1054件，提案491件，约占当年全国“两会”建议提案总量的1／10。二是内容涉及面广。主要涉及推进乡村振兴、保障国家粮食安全、做好生猪等“菜篮子”产品稳产保供、加强耕地保护和高标准农田建设、深化农村改革、改善农村人居环境等“三农”领域的重点难点问题。三是社会关注度高。一些方面的建议提案，如保障国家粮食安全，关系国计民生；农村土地制度改革，涉及群众切身利益。

刘焕鑫表示，三农”问题始终是代表和委员关注的重点。2020年农业农村部收到了大量的建议提案，数量大、质量高。特别是在保障国家粮食安全方面，高标准农田建设、发展乡村产业和解决农产品“卖难”等方面建议提案有创新、有亮点，对于这些建议提案农业农村部进行了重点办理——

在保障国家粮食安全方面，代表委员提出加大粮食主产区扶持发展力度、在疫情防控常态化下确保粮食安全等一系列意见和建议。农业农村部认真研究采纳、按照建议提案的要求，进一步完善粮食支持政策，压实地方政府发展粮食生产的责任，确保粮食种植面积的稳定。同时统筹抓好农村疫情防控和农业生产，集成推广绿色高质高效技术模式。

在加强高标准农田建设方面，高标准农田建设关系到耕地质量，代表委员提出了增强高标准农田建设资金支持力度，进一步加强高标准农田建设和耕地质量提升方面的建议和意见。农业农村部进行了认真办理，并且坚持长短结合，在抓好当年的高标准农田建设的同时，编制全国新一轮高标准农田建设规划，也就是未来十年的高标准农田建设规划，完善了高标准农田建设的管理办法，同时多渠道筹集高标准农田建设资金。2020年，全国新建高标准农田8391万亩。

在发展乡村产业方面，乡村产业是解决农村问题的关键和前提，代表委员提出了要大力培育乡村产业发展、加快推动三产融合发展、增强农业农村发展新动能的建议和提案。农业农村部认真吸纳这些意见和建议，编制出台了《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》，指导乡村产业发展。狠抓平台建设和主体培育，2020年新创建39个国家现代农业产业园，259个农业产业强镇，50个优势特色产业集群，累计认定了1547家国家重点龙头企业，农产品加工营业收入达到23.2万亿元，同比增长了5.4%。同时乡村旅游也实现了较快的恢复和发展。

在解决农产品销售方面，代表委员提出了加快推进农产品流通体系建设，解决农产品销售难问题的建议和提案。农业农村部认真研究抓好落实，组织实施了“互联网+”农产品出村进城工程，择优推选110个县作为试点，充分利用互联网扩大农产品的销售。启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推动解决鲜活农产品出村进城“最先一公里”的问题。2020年，新建或改建农产品仓储保鲜冷链物流设施1.8万个，直接给农民和合作社使用。针对新冠肺炎疫情防控期间部分农村地区农产品滞销，农业农村部多次组织产销对接视频会商活动，有力促进了农产品销售，有效解决了农产品的卖难问题。

刘焕鑫指出，农业丰收、农村形势好，与人大代表、政协委员提出的意见建议是分不开的，与他们的监督和支持也是分不开的。今年全国两会即将召开，农业农村部将认真办理和落实代表委员意见建议，推动出台更多的强农惠农富农政策，解决更多群众关心的突出问题，努力让农民有更多的幸福感、获得感、安全感。

(责编：李源、高雷)