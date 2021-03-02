人民网北京3月2日电 （记者李源）记者从水利部获悉，2020年水利部共承办两会建议提案494件，全部实现了100%沟通、100%按时答复。建议提案主要涉及重大水利工程建设，农村水利基础设施建设，水资源优化配置，以及支撑保障国家重大战略实施等方面。从反馈情况看，代表委员对水利部建议提案办理工作均表示满意。

据了解，水利部主动作为、克服困难，积极回应代表委员关切，重点采取六个方面措施扎实开展办理工作：

一是完善办理机制。水利部落实建议提案办理分级负责制，部长负总责，其他部领导分工负责，承办单位直接负责，逐件明确承办部门和具体承办人，确保责任到部门、责任到人。

二是强化督办管理。水利部建立建议提案办理工作台账，将所有主（协）办件纳入部级督办事项，实现立项、催办、检查、考核与评价全流程管理。利用政务督办系统对建议提案进行自动提醒催办，办理情况在办公内网动态公示，确保办理进度。

三是深入沟通调研。在新冠肺炎疫情防控特殊形势下，同时也在严峻汛情与建议提案办理时段高度重叠的情况下，水利部严格落实与代表委员直接沟通的硬指标，主动克服困难，进行全面沟通。2020年，水利部通过电话、短信、网络等方式沟通471人次，通过登门拜访、邀请座谈、邀请调研等方式沟通48人次，实现了100%沟通、代表委员100%满意。

四是严把答复质量。水利部在办公内网专门建立建议提案答复审核通道，严格落实审签机制。

五是做好复文公开。按照应公开尽公开原则，利用部门户网站，主动公开建议提案办理结果。经过认真研究和筛选，在239件主办的建议提案中，确定对113件涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议提案复文进行公开，公开率达47.28%，积极争取了社会各界对水利工作的理解和支持，营造了良好舆论氛围。

六是积极采纳落实。水利部对建议提案所提意见深入分析研究，积极采纳落实，坚持以点带面、举一反三，着力在办实事上下功夫。经统计，2020年水利部承办的239件主办件中，所提问题已经解决或采纳的有149件，所提问题已制定解决措施或列入工作计划的有54件，根据建议提案出台了12项政策措施。

水利基础设施建设是两会代表委员关注的热点问题之一。每年水利部都会承办一批关于水利工程项目立项方面的建议提案。其中一些项目前期工作基础薄弱，有关方面存在意见分歧，需要深入研究论证，充分征求各有关方面意见，审慎提出办理意见。结合此类建议提案办理工作，水利部积极谋划今后一定时期的水利基础设施顶层设计，2020年，提出150项重大水利工程项目清单，并在“十四五”水安全保障规划编制过程中做好项目储备。对代表委员提出的规划依据充分、前期工作基础好、地方需求迫切的项目，纳入清单积极予以支持，对于暂不具备纳入条件的，指导有关地方按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，深化和加快工程前期论证。正式答复代表委员之前，通过多频次、多渠道的沟通，将每件建议提案的办理情况、答复意见和后续工作安排等都与代表委员进行充分的交流。通过耐心细致的沟通工作，获得了代表委员的认可。

下一步，水利部将持续聚焦群众关心关注的热点难点水利问题，广泛听取代表委员和社会各界意见建议，进一步增强做好建议提案办理工作的责任感和使命感，抓住关键环节，深化沟通联系，强化跟踪落实，促进成果转化，切实提高建议提案办理工作质量，为经济社会持续健康发展提供更加坚实有力的水利保障。

(责编：李源、高雷)