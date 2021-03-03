人民网北京3月3日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，近日，农业农村部召开全国推进乡村产业高质量发展视频会，会上推出了乡村产业高质量发展“十大典型”，包括山西云州黄花产业、辽宁十家子村电商产业、浙江安吉乡村旅游产业、河南漯河食品产业等10个省份的乡村产业案例入选。

这“十大典型”案例如下：

【一】北京德青源：企农资产联合 实现土鸡变“金鸡”

近年来，北京德青源农业科技股份有限公司以蛋鸡产业为抓手，依托财政资金和政策性金融，通过县域试点等方法，探索形成一套“三权分置”（项目资产所有权归地方政府，经营权归德青源集团，收益权归农民）、合作共赢的德青源金鸡产业联农带农新模式，以点带面，形成了产业发展带动农民就业增收的良性互动格局。

一、整合财政资金，农民获收益股权。整合县涉农财政专项资金，依据金鸡项目周边重点村、农民数量，将财政资金分配到乡镇主导管理的专业合作社，按照农户数量折股量化，农民获得收益股权。在征得农民同意的基础上，股金作为合作社的资本金投入金鸡项目。

二、设立平台公司，统一项目建设。县政府设立农业资产公司，负责项目资金管理和前期建设。用各合作社入股的资本金，按照1:1的杠杆率向银行贷款，以政府购买服务搭建信用结构，银行按照基准利率给予项目15年长期贷款。资金全部到位后，平台公司按照德青源标准建设“六厂（场）一区”（青年鸡场、产蛋鸡场、饲料厂、屠宰场、沼气厂、食品厂、生活服务区），打造金鸡产业园，享有固定资产所有权。

三、开展租赁经营，租金收益惠农。项目建成后，德青源公司将固定资产租赁下来，每年按照固定资产投资总额的10%分季度缴纳租金。租金收入偿还金融机构本息后，剩余部分按股分配给各合作社，确保农户获得稳定股权收益。

四、创造就业岗位，带动脱贫增收。在项目建设和运营过程中，德青源公司贯彻建档立卡脱贫群众优先原则，设置爱心岗位专门招收建档立卡脱贫群众，鼓励通过技术培训的致富带头人在企业从事技术管理岗位，通过智慧和劳动获取市场化的薪资。目前，德青源公司在全国14个省地共投产20多个金鸡项目，雇佣农村劳动力1600多人，其中建档立卡脱贫人口比例达50%以上。

五、发展关联产业，订单带动致富。金鸡产业园通过玉米订单种植、物流运输、包装材料、临时劳务等上下游产业，提供稳定的采购订单，带动农民围绕产业链充分创业就业。一是物流订单。金鸡产业园每年物流运力达到30万吨（约1500万元采购订单），涉及大宗原料、小原辅料、蛋肉产品等类别，县政府通过物流合作社与德青源签订服务合同，以市场化价格承接物流订单。二是包装订单。金鸡产业园每年需求包材3000万套（约2000万元采购订单），涉及纸箱、纸盒、蛋托、砧板等类别，县政府通过包装合作社与德青源签订采购合同，以市场化价格承接包装订单。三是玉米订单。县政府通过种植合作社与德青源签订采购合同，带动当地的绿色玉米种植。

(责编：李源、高雷)