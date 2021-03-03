人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

农业农村部发布全国乡村产业高质量发展"十大典型"

2021年03月03日08:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月3日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，近日，农业农村部召开全国推进乡村产业高质量发展视频会，会上推出了乡村产业高质量发展“十大典型”，包括山西云州黄花产业、辽宁十家子村电商产业、浙江安吉乡村旅游产业、河南漯河食品产业等10个省份的乡村产业案例入选。

这“十大典型”案例如下：

【一北京德青源：企农资产联合 实现土鸡变“金鸡”

近年来，北京德青源农业科技股份有限公司以蛋鸡产业为抓手，依托财政资金和政策性金融，通过县域试点等方法，探索形成一套“三权分置”（项目资产所有权归地方政府，经营权归德青源集团，收益权归农民）、合作共赢的德青源金鸡产业联农带农新模式，以点带面，形成了产业发展带动农民就业增收的良性互动格局。

一、整合财政资金，农民获收益股权。整合县涉农财政专项资金，依据金鸡项目周边重点村、农民数量，将财政资金分配到乡镇主导管理的专业合作社，按照农户数量折股量化，农民获得收益股权。在征得农民同意的基础上，股金作为合作社的资本金投入金鸡项目。

二、设立平台公司，统一项目建设。县政府设立农业资产公司，负责项目资金管理和前期建设。用各合作社入股的资本金，按照1:1的杠杆率向银行贷款，以政府购买服务搭建信用结构，银行按照基准利率给予项目15年长期贷款。资金全部到位后，平台公司按照德青源标准建设“六厂（场）一区”（青年鸡场、产蛋鸡场、饲料厂、屠宰场、沼气厂、食品厂、生活服务区），打造金鸡产业园，享有固定资产所有权。

三、开展租赁经营，租金收益惠农。项目建成后，德青源公司将固定资产租赁下来，每年按照固定资产投资总额的10%分季度缴纳租金。租金收入偿还金融机构本息后，剩余部分按股分配给各合作社，确保农户获得稳定股权收益。

四、创造就业岗位，带动脱贫增收。在项目建设和运营过程中，德青源公司贯彻建档立卡脱贫群众优先原则，设置爱心岗位专门招收建档立卡脱贫群众，鼓励通过技术培训的致富带头人在企业从事技术管理岗位，通过智慧和劳动获取市场化的薪资。目前，德青源公司在全国14个省地共投产20多个金鸡项目，雇佣农村劳动力1600多人，其中建档立卡脱贫人口比例达50%以上。

五、发展关联产业，订单带动致富。金鸡产业园通过玉米订单种植、物流运输、包装材料、临时劳务等上下游产业，提供稳定的采购订单，带动农民围绕产业链充分创业就业。一是物流订单。金鸡产业园每年物流运力达到30万吨（约1500万元采购订单），涉及大宗原料、小原辅料、蛋肉产品等类别，县政府通过物流合作社与德青源签订服务合同，以市场化价格承接物流订单。二是包装订单。金鸡产业园每年需求包材3000万套（约2000万元采购订单），涉及纸箱、纸盒、蛋托、砧板等类别，县政府通过包装合作社与德青源签订采购合同，以市场化价格承接包装订单。三是玉米订单。县政府通过种植合作社与德青源签订采购合同，带动当地的绿色玉米种植。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】
(责编：李源、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
全媒体记者，加油！
　　今年的全国两会格外引人注目 将有这样一群人，形成一道独特的风景线 他们是铁肩担道义，执手妙笔生花的热血记者 也是肩扛长枪短炮，文案拍照后期样样来的全能达人 他们积极拥抱新媒体，随时随地抓热点，为大家获取真实鲜活的第一手素材 翻开他们的工具包，我们会看到什么“宝贝”？ … 一部手机，兼顾手机直播、拍摄和文字处理 一个充电宝，以备外出不时之需 一个笔记本，记要点，找灵感 一个智能录音笔，语音识别，转换文字 一部照相机，快门一闪，记录精彩瞬间 当然，还有一台随身携带的昭阳笔记本电脑 高性能，长续航，轻薄便携，写稿剪片一条龙 星光不问赶路人，时光不负有心人 在追梦路上，他们愿做执着的新闻人 全媒体记者 加油！.…
农业农村部发布全国乡村产业高质量发展"十大典型"
　　人民网北京3月3日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，近日，农业农村部召开全国推进乡村产业高质量发展视频会，会上推出了乡村产业高质量发展“十大典型”，包括山西云州黄花产业、辽宁十家子村电商产业、浙江安吉乡村旅游产业、河南漯河食品产业等10个省份的乡村产业案例入选。 这“十大典型”案例如下： 【一】北京德青源：企农资产联合 实现土鸡变“金鸡” 近年来，北京德青源农业科技股份有限公司以蛋鸡产业为抓手，依托财政资金和政策性金融，通过县域试点等方法，探索形成一套“三权分置”（项目资产所有权归地方政府，经营权归德青源集团，收益权归农民）、合作共赢的德青源金鸡产业联农带农新模式，以点带面，形成了产业发展带动农民就业增收的良性互动格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部