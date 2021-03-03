人民网北京3月3日电 （记者罗知之）中国人民银行官网3月3日消息，办好全国人大代表议案建议和政协委员提案是人民银行依法履职的重要内容。2020年，人民银行共承办全国人大代表议案34件、建议470件，全国政协委员提案257件，合计761件，较2019年增长11.6%。面对一份份沉甸甸的建议提案，人民银行坚持“民有所呼、我有所应”，创新工作、积极作为，实现答复办结率、与代表委员沟通率两个100%，许多合理建议已转化为具体政策措施。2020年“两会”建议提案办理工作圆满完成。

金融支持疫情防控和稳企业保就业成效显著

人民银行表示，2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来前所未有的挑战。人民银行主办的294件建议提案中有91件与此相关。有代表委员反映，“由于疫情影响持续存在，不少企业经营困难，建议协调金融机构相应延展民营企业贷款期限。”有代表委员建议,“进一步释放银行流动性，切实降低融资成本，营造更为宽松的金融政策环境”。

针对这些建议提案，人民银行集中力量进行分析研究，了解建议提案“背后的故事”，最终将代表委员的合理建议转化为一系列高含金量的政策措施。2020年6月以来，人民银行先后出台《关于进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知》，支持金融机构对符合条件的中小微企业贷款给予延期还本付息安排，对普惠小微贷款应延尽延；出台《关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知》，创设“普惠小微信用贷款支持计划”，激励银行加大小微企业信用贷款投放；出台《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，综合施策，全面深化中小微企业金融服务。

推动和深化金融改革取得新突破

人民银行称，深化金融改革作为金融工作的核心任务之一，一直是代表委员建言献策的重点所在。温思美委员在《关于大力推进粤港澳大湾区金融市场互联互通的提案》中建议，“逐步拓宽大湾区内居民双向跨境投资渠道，改进和简化港澳居民在内地银行开立账户购买理财产品的程序，逐步推进大湾区内地居民赴港澳购买银保理财产品的试点工作。”对此，人民银行在深入调研基础上，顺应代表委员期盼，于2020年6月会同香港金管局、澳门金管局发布公告，在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点，支持大湾区内地居民通过港澳银行购买港澳地区银行销售的理财产品，以及港澳地区居民通过大湾区内地银行购买内地银行销售的理财产品。

加强金融控股公司监管是深化金融治理改革的一项重要内容。胡贺波等3名代表在《关于推动金控治理高水平建设，以服务经济高质量发展的建议》中提出，“建议对金融控股公司建立集中统一的综合金融监管标准体系。”人民银行高度重视，相关司局负责同志专程邀请胡贺波代表进行座谈，充分听取代表关于金融控股公司监管工作的意见和建议。2020年9月，人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》，明确金融控股公司的监管主体和职责，形成统一的监管规则，建立跨部门联合机制，加强监管合作和信息共享。

一项项政策和成效的背后，离不开人民银行对“两会”建议提案办理工作的高度重视。在办理工作开始前，人民银行就对承办任务进行系统梳理和分析，制定全行统一的办理工作实施方案，压实工作责任。在办理工作进行中，人民银行坚持“开门办理”，要求通过上门走访、开展座谈、邀请参观等“请进来”和“走出去”相结合的方式，由处级及以上干部与代表委员进行办前沟通、办中交流、办后反馈。同时，人民银行加强人员培训和文稿审核把关，不断提升办理工作的规范性。在办理工作后半程，人民银行强化跟踪问效，对代表委员在沟通中额外提出的意见建议，做好记录，建立台账，及时转办。

2021年“两会”在即，人民银行将求真务实办好每一件建议和提案，将代表委员的真知灼见吸收转化为做好各项工作的实招硬招。

(责编：罗知之、高雷)