人民网北京3月4日电 （记者杜燕飞、毕磊）“目前，我国在氢能相关技术上取得了一些重大进展，但氢能产业总体尚处于试点示范、市场推广阶段，长远发展还面临一些难点。”2021年全国两会开幕之际，全国政协委员、中国石化总经理、党组副书记马永生接受人民网记者采访时表示，“建议加快氢能产业发展，在顶层设计、核心技术攻关、标准体系制定和产业政策扶持上加大力度，保障国家能源安全。”

全国政协委员、中国石化总经理、党组副书记马永生。受访者供图

今年是“十四五”开局之年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调，要加快推动绿色低碳发展。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案。

“氢能作为二次能源，具有来源多样、终端零排、用途广泛等优势，在世界能源舞台上的作用越来越重要。大力发展氢能对保障我国能源安全、应对全球气候变化意义重大。”马永生告诉记者。

据国际氢能理事会预测，到2050年，氢能将满足全球18%的终端用能需求，减少CO2排放60亿吨。据中国氢能联盟预计，到2050年，我国氢气需求量接近6000万吨，可减排7亿吨CO2。

记者了解到，2020年以来，我国先后印发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，各地积极出台配套规划和政策，推动氢能研发、制备、储运和应用链条不断完善。截至2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆，建成加氢站128座，投入运营101座，仅次于日本，位居全球第二。

“目前，我国在副产氢纯化等技术上取得了一些进展，但基础设施建设滞后，供氢规模和燃料电池汽车总量仍然很小。”马永生表示，我国氢能产业长远发展还面临一些问题。

他进一步解释说，一是缺乏国家层面总体统筹和顶层设计，已出现产业雷同、低水平重复建设的苗头。二是在液态储氢等核心技术、高端材料、装备制造方面存在“卡脖子”风险。三是氢能管理体系尚未建立，行业标准、技术路线需要进一步探索研究。四是当前“绿氢”成本高，经济性利用较为困难。

对此，马永生建议：一是加强氢能产业顶层设计。坚持绿氢原则，重点围绕氢能交通、绿氢化工产业，超前加大高纯氢制备、加氢站、氢气储运设施、氢燃料电池等基础设施布局。

二是加强关键核心技术攻关。围绕氢能全产业链产学研联合攻关，探索并推动氢能从制取、储运到应用全产业链技术提升和突破，尽快赶超国际先进水平。

三是加强标准体系制定。氢能全产业链管理涉及国家11个部委，需统筹推动，建立完整、先进的全产业链氢能规范标准。

四是加强产业政策扶持。明确财政、税收等多方面政策支持标准和支持时限，推动产业可持续发展。

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