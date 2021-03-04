人民网北京3月4日电 （杨曦）国新办日前举行新闻发布会介绍，2020年国务院部门牵头办理代表建议8108件，委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%、84.9%，已全部按时办结。记者从审计署了解到，2020年，审计署承办十三届全国人大三次会议代表建议19件，承办全国政协十三届三次会议委员提案9件。

据介绍，建议提案主要涉及审计管理体制改革、中小企业高质量发展、生态环境保护、科技成果转化、扶贫、医疗卫生等方面。建议提案全部按时限要求及时答复，其中能够采纳的合理建议，均结合审计工作实际予以采纳，并取得较好成效。

审计署有关负责人表示，审计署高度重视建议提案办理工作，始终把办理好建议提案作为重要的政治任务，从充分发挥人民代表大会制度和政治协商制度优势、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，积极回应人大代表、政协委员和人民群众的关切，不断提高办理工作质量和水平。主要体现在以下几个方面：

一是精心部署安排。审计署专门研究制定工作方案，对办理流程、办理时限、与代表委员的沟通要求、答复质量、复文格式等均作出明确规定。根据建议提案的具体内容，精准确定牵头承办单位。压实承办单位主体责任，将办理工作纳入年度计划，倒排任务工期，保证办理质量和时间进度。

二是加强过程控制。审计署建立承办单位联络员机制，定期沟通进展情况，及时协调解决遇到的困难和问题。将办理工作作为全署重点事项，建立督办台账，逐一进行跟踪督办。

三是稳步推进复文公开。审计署牵头办理的3件建议提案复文，已向社会全文公开。分别为答复农工界提出的《关于通过强化预算法律责任推进预算法治改革的提案》、刘慕仁委员提出的《关于推进建立自然资源资产数据共享平台的提案》，以及易捷代表提出的关于持续优化营商环境需要充分发挥国家审计作用的建议。

此外，为了确保答复质量，审计署密切与全国人大常委会办公厅联络局和全国政协提案委员会办公室的联系，对办理中遇到的问题及时沟通咨询，按规定上报办理工作方案和已办结建议提案复文等。同时还加强与各主办、分办、协办、会办单位的联系，把与代表委员的沟通交流贯穿到办理工作全过程，深入了解代表委员提出建议提案的背景，认真做好政策解读工作，积极采纳意见建议，确保答复让代表委员满意。

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