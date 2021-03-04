人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

2020年办理代表建议和委员提案28件

精心部署、跟踪督办 审计署积极回应民生关切

2021年03月04日18:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月4日电 （杨曦国新办日前举行新闻发布会介绍，2020年国务院部门牵头办理代表建议8108件，委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%、84.9%，已全部按时办结。记者从审计署了解到，2020年，审计署承办十三届全国人大三次会议代表建议19件，承办全国政协十三届三次会议委员提案9件。

据介绍，建议提案主要涉及审计管理体制改革、中小企业高质量发展、生态环境保护、科技成果转化、扶贫、医疗卫生等方面。建议提案全部按时限要求及时答复，其中能够采纳的合理建议，均结合审计工作实际予以采纳，并取得较好成效。

审计署有关负责人表示，审计署高度重视建议提案办理工作，始终把办理好建议提案作为重要的政治任务，从充分发挥人民代表大会制度和政治协商制度优势、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，积极回应人大代表、政协委员和人民群众的关切，不断提高办理工作质量和水平。主要体现在以下几个方面：

一是精心部署安排。审计署专门研究制定工作方案，对办理流程、办理时限、与代表委员的沟通要求、答复质量、复文格式等均作出明确规定。根据建议提案的具体内容，精准确定牵头承办单位。压实承办单位主体责任，将办理工作纳入年度计划，倒排任务工期，保证办理质量和时间进度。

二是加强过程控制。审计署建立承办单位联络员机制，定期沟通进展情况，及时协调解决遇到的困难和问题。将办理工作作为全署重点事项，建立督办台账，逐一进行跟踪督办。

三是稳步推进复文公开。审计署牵头办理的3件建议提案复文，已向社会全文公开。分别为答复农工界提出的《关于通过强化预算法律责任推进预算法治改革的提案》、刘慕仁委员提出的《关于推进建立自然资源资产数据共享平台的提案》，以及易捷代表提出的关于持续优化营商环境需要充分发挥国家审计作用的建议。

此外，为了确保答复质量，审计署密切与全国人大常委会办公厅联络局和全国政协提案委员会办公室的联系，对办理中遇到的问题及时沟通咨询，按规定上报办理工作方案和已办结建议提案复文等。同时还加强与各主办、分办、协办、会办单位的联系，把与代表委员的沟通交流贯穿到办理工作全过程，深入了解代表委员提出建议提案的背景，认真做好政策解读工作，积极采纳意见建议，确保答复让代表委员满意。

(责编：刘佳、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
精心部署、跟踪督办 审计署积极回应民生关切
　　人民网北京3月4日电 （杨曦）国新办日前举行新闻发布会介绍，2020年国务院部门牵头办理代表建议8108件，委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%、84.9%，已全部按时办结。记者从审计署了解到，2020年，审计署承办十三届全国人大三次会议代表建议19件，承办全国政协十三届三次会议委员提案9件。…
徐冠巨代表：加快建立数字化供应链体系 激发市场主体活力
　　全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨。（受访者供图） 人民网北京3月4日电 （记者车柯蒙）2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，建立更高标准的市场体系意义重大。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部