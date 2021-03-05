代表委员热议减税降费：税费红利为小微企业高质量发展添动力

人民网北京3月5日电 （记者车柯蒙）小型微利企业和个体工商户是中国经济庞大躯体内的“毛细血管”，发挥着吸纳就业、增加经济活力、满足居民消费需求的重要作用。

“十三五”期间，新办涉税市场主体有90%以上是小微企业，数量近5200万户。

2020年全国两会上，政府工作报告中多次提及支持小微企业，强调“留得青山，赢得未来”。在极不平凡的2020年，面对新冠肺炎疫情带来的挑战，税务部门打出一套减税降费“组合拳”，助力中小微企业接续“闯关”。

过去一年的税惠之举是否落地见效，省下来的资金如何花在刀刃上？多位来自小微企业的代表委员讲述了他们亲历的“小微之变”。

税收优惠助力涉农企业发展 农民增收有了新路子

如何把村里的农产品加工业、集体产业做得再好一点，让农民多赚点钱，腰包更鼓一点，是许多来自基层乡村小微企业代表委员一直思考的问题。

从“网红”代表到“牛人”主播，全国人大代表、通辽市扎鲁特旗玛拉沁艾力养牛专业合作社理事长吴云波在疫情困境下瞄上了“直播带货”，为农牧民增收找到了新路子。“2020年，合作社自产自销活牛、牛肉产品、牛奶制品等各类农牧产品金额超700万元，享受各类税费优惠政策减免33万余元，真金白银的税收红利对合作社进一步发展大有助益。”有了税收红利的支持，牛肉插上“网络翅膀”飞上了消费者的餐桌。

“节前接了几个大订单，这几天正在加班加点生产。”全国人大代表、巴里坤泽西有机食品有限公司董事长王艳清告诉记者，公司在马铃薯收购时日均用工达150人，每人日均工资可达150元，马铃薯加工业是农牧民增收致富的“饭碗”。

农牧民“饭碗”端得稳，离不开税收优惠好政策。“公司成立以来，享受到增值税和小微企业所得税优惠政策减免100多万元，得到‘云税贷’等信贷扶持贷款300万元，资金流顺畅了，疫情的影响也大大降低，今年还计划种植两万多亩马铃薯，以满足生产需求。”王艳清表示。

税收红利助力制造企业转型 “智造”有了新动能

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地。不少代表委员在接受记者采访时表示，一系列减税降费政策降低了企业成本，提高了企业现金流，成为了智能制造小微企业危中寻机的动力。

“税收红利是中小微企业投入产业创新，实现智能化转型的加速器。”近日，全国人大代表、猪八戒股份有限公司创始人和CEO朱明跃在接受采访时表示，旗下某财税平台服务的十多万户中小微企业，仅是享受小规模纳税人增值税3%征收率降为1%这一项政策，2020年的减税额就超4亿元，这为中小微企业的创新发展注入了活力。

“税费优惠政策让我们的获得感满满。”在福建泉州，全国政协委员、民建福建省委副主委、石狮市大帝集团有限公司董事长吕培榕表示，系列减税降费政策为企业提高市场竞争力、向高新技术型企业快步发展增添了新动能，去年仅研发费用加计扣除就达54.38万元。集团还凭借着良好的信用申请了“银税贷”，通过调整产业布局、资产结构，目前生产经营形势持续向好。

“2014年以来，荣事达共投入研发经费4800余万元，叠加享受高新技术企业、研发费用加计扣除等优惠2300余万元。”全国人大代表、合肥荣事达电子电器集团有限公司董事长潘保春表示，支持“双创”的税收优惠政策极大支持了这些企业尤其是小微企业的发展。

减税降费助力文旅产业发展 文艺创作增底气

新冠肺炎疫情暴发以来，文旅产业成为受波及较大的“重灾区”之一。据测算，仅2020年春节假期，文旅产业损失就超过5000亿元。从行业全面停滞，到跨省团队旅游恢复，再到旅游投融资项目密集签约......2020年，文旅行业在复苏中加速前行。

文旅行业强劲复苏的背后，离不开减税降费系列纾困举措，税务部门持续优化服务确保企业及时享受税费红利。来自文旅行业的代表委员纷纷表示，在税费优惠支持下，文化旅游消费升级，休闲需求稳中有升的趋势将进一步显现。

“游客很喜欢传统的彭水苗绣，然而受到疫情影响，游客减少，我们的收入下跌。还好有疫情防控税费优惠政策，公司资金紧张的情况才得以缓解。”全国人大代表、“彭水苗绣”传承人李绍玉算了一笔账，增值税一般纳税人转小规模纳税人政策出来后，公司累计减税26.66万元，小规模纳税人增值税征收率从3%降到1%后，减税2万余元，提高了公司的“抗压”能力。

税收对文化产业的扶持，还促进了艺术品产业化。全国人大代表、定瓷“非遗”技艺传承人庞永辉从成为一名“定瓷人”开始，就没有停下过创新的脚步。他开办的河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司不仅在技艺上谋求创新，还引进3D雕刻机等现代化先进设备，提高生产效率，提升定瓷产业化水平。

“这些技术的研发、设备的引进和税收优惠政策密不可分。”庞永辉说，随着国家减税降费力度持续加大，近5年企业累计享受税费减免30余万元，公司创新升级有了更多资金。

全国人大代表、桂林市文艺演出有限责任公司董事长雷洪说，国家减税降费政策举措力度大、范围广，税务部门的优质服务更是为企业减负添力，去年取得的19万销售收入全额免税，社保费大幅减免，今年文艺表演收入继续免税，企业有信心走好文艺创作之路。

北京国家会计学院教授李旭红指出，各项优惠政策切实减轻了小微企业市场主体负担，成效明显。展望“十四五”，财税政策与金融政策依旧是宏观经济政策中两个重要的调控手段，有助于更好地扶持中小企业在全面建设社会主义现代化国家新征程中取得新突破。