人民网北京3月5日电 （白帆）“推动东部地区产业向中西部地区梯度转移，引导民营企业家加大在中西部地区投资，是加快中西部地区产业发展的主要路径。”全国政协委员、上海市工商联副主席王煜接受采访时表示，建议制定西部帮扶计划、提振企业家在西部投资的信心、制定产业园区发展规划，同时建议在全国推广上海优化营商环境的经验。

全国政协委员、上海市工商联副主席王煜（受访者供图）

建立帮扶计划 提振西部投资信心

王煜指出，推动东部地区产业向中西部地区梯度转移，引导民营企业家加大在中西部地区投资，是加快中西部地区产业发展的主要路径，但一些企业家到中西部地区投资信心仍需进一步提振。

通过东部地区建设产业园区的经验可以看出，在一个相对独立的地理空间内营造一个适宜企业发展的营商环境，有利于高效带动整个地区的产业经济发展。

“如果我们将东部地区的一些成功产业园区在中西部地区复制，在中西部地区形成利于企业发展的营商环境和产业链，将缓解企业家投资的顾虑，也有利于东部地区解决土地资源紧缺、劳动力成本不断升高、经济结构腾笼换鸟、产业梯度转移等问题。”王煜说道。

对此，王煜提出多条建议，其中包括建立以产业对口支援为目标的帮扶关系，整体复制东部产业园区成熟的营商环境、招商政策、管理经验，由东部地区和中西部地区共同协商，制定产业园区发展规划等。

推广上海经验 优化营商环境

2018年起，上海各级政府发扬服务企业的“店小二”精神。应对疫情，上海市各级政府及时了解到企业的难点、痛点，接连出台了稳企28条、稳就业促发展26条，为民营企业复工复产、复商复市创造了良好的外部营商环境。王煜指出，近年来上海着力优化营商环境，创造了不少可复制、可推广的宝贵经验，推广这些经验将有利于提升和改善全国的营商环境。

此外，上海最新提出的优化营商环境4.0版，在优化政务环境、提升企业全生命周期管理服务、营造公平竞争市场环境等5方面提出31项任务，共207条举措，将实现政务服务95%以上可网办。

对此，王煜提出推广上海优化营商环境的经验，将有利于提升和改善全国的营商环境。他建议，一是总结、完善、推广上海优化营商环境的成功经验。“比如宣传上海服务企业的‘店小二’精神，参照‘一网通办’优化企业办事程序的做法和在开办企业、办理建筑许可、税务服务、信贷服务、执行合同等方面的改革举措，进一步提升全国各地的营商环境质量。”

二是总结、完善、推广上海政企干部双向交流挂职锻炼机制。“参照上海做法，每年制定交流计划，由各级政府经济部门安排年轻干部到所辖范围的民营企业挂职，也可安排民营企业推荐的人才到相关政府部门短期挂职锻炼。各地工商联也可进一步发挥桥梁作用，协助政府安排政企干部挂职锻炼。”

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