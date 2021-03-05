人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“开局十四五·代表委员说”系列报道

王煜委员：创造适宜营商环境 带动区域经济发展

2021年03月05日09:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月5日电 （白帆）“推动东部地区产业向中西部地区梯度转移，引导民营企业家加大在中西部地区投资，是加快中西部地区产业发展的主要路径。”全国政协委员、上海市工商联副主席王煜接受采访时表示，建议制定西部帮扶计划、提振企业家在西部投资的信心、制定产业园区发展规划，同时建议在全国推广上海优化营商环境的经验。

全国政协委员、上海市工商联副主席王煜（受访者供图）

建立帮扶计划 提振西部投资信心

王煜指出，推动东部地区产业向中西部地区梯度转移，引导民营企业家加大在中西部地区投资，是加快中西部地区产业发展的主要路径，但一些企业家到中西部地区投资信心仍需进一步提振。

通过东部地区建设产业园区的经验可以看出，在一个相对独立的地理空间内营造一个适宜企业发展的营商环境，有利于高效带动整个地区的产业经济发展。

“如果我们将东部地区的一些成功产业园区在中西部地区复制，在中西部地区形成利于企业发展的营商环境和产业链，将缓解企业家投资的顾虑，也有利于东部地区解决土地资源紧缺、劳动力成本不断升高、经济结构腾笼换鸟、产业梯度转移等问题。”王煜说道。

对此，王煜提出多条建议，其中包括建立以产业对口支援为目标的帮扶关系，整体复制东部产业园区成熟的营商环境、招商政策、管理经验，由东部地区和中西部地区共同协商，制定产业园区发展规划等。

推广上海经验 优化营商环境

2018年起，上海各级政府发扬服务企业的“店小二”精神。应对疫情，上海市各级政府及时了解到企业的难点、痛点，接连出台了稳企28条、稳就业促发展26条，为民营企业复工复产、复商复市创造了良好的外部营商环境。王煜指出，近年来上海着力优化营商环境，创造了不少可复制、可推广的宝贵经验，推广这些经验将有利于提升和改善全国的营商环境。

此外，上海最新提出的优化营商环境4.0版，在优化政务环境、提升企业全生命周期管理服务、营造公平竞争市场环境等5方面提出31项任务，共207条举措，将实现政务服务95%以上可网办。

对此，王煜提出推广上海优化营商环境的经验，将有利于提升和改善全国的营商环境。他建议，一是总结、完善、推广上海优化营商环境的成功经验。“比如宣传上海服务企业的‘店小二’精神，参照‘一网通办’优化企业办事程序的做法和在开办企业、办理建筑许可、税务服务、信贷服务、执行合同等方面的改革举措，进一步提升全国各地的营商环境质量。”

二是总结、完善、推广上海政企干部双向交流挂职锻炼机制。“参照上海做法，每年制定交流计划，由各级政府经济部门安排年轻干部到所辖范围的民营企业挂职，也可安排民营企业推荐的人才到相关政府部门短期挂职锻炼。各地工商联也可进一步发挥桥梁作用，协助政府安排政企干部挂职锻炼。”

(责编：白帆、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
王煜委员：创造适宜营商环境 带动区域经济发展
　　人民网北京3月5日电 （白帆）“推动东部地区产业向中西部地区梯度转移，引导民营企业家加大在中西部地区投资，是加快中西部地区产业发展的主要路径。”全国政协委员、上海市工商联副主席王煜接受采访时表示，建议制定西部帮扶计划、提振企业家在西部投资的信心、制定产业园区发展规划，同时建议在全国推广上海优化营商环境的经验。…
代表委员热议减税降费：税费红利为小微企业高质量发展添动力
　　人民网北京3月5日电 （记者车柯蒙）小型微利企业和个体工商户是中国经济庞大躯体内的“毛细血管”，发挥着吸纳就业、增加经济活力、满足居民消费需求的重要作用。 “十三五”期间，新办涉税市场主体有90%以上是小微企业，数量近5200万户。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部