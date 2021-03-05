关志鸥代表：以林草之笔奋力描绘美丽中国建设新画卷

全国人大代表、国家林草局党组书记、局长关志鸥。受访者供图

“十三五”圆满收官，“十四五”大幕初启。林草系统在过去五年中取得了怎样的成绩，接下来又将如何描绘生态美、百姓富的美丽中国新画卷？对此，人民网记者专访了全国人大代表、国家林草局党组书记、局长关志鸥。

人民网记者：“十三五”时期，我国生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，林草建设领域有哪些新进展？

关志鸥：“十三五”期间，全国林草系统在生态系统保护修复、国家公园及自然保护地体系建设、野生动植物保护、森林草原防灭火、发展生态富民产业、决战决胜全面小康和脱贫攻坚、推进重点领域改革等方面不断取得新进展，在满足人民群众对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的需求上不断取得新成效，为“十四五”时期生态文明和美丽中国建设实现新进步，2035年生态环境根本好转、美丽中国建设目标基本实现奠定了坚实基础。

“十三五”期间，全国累计完成造林5.45亿亩，森林抚育6.37亿亩，建设国家储备林4805万亩，森林覆盖率提高到23.04%，森林蓄积量超过175亿立方米，连续30年保持“双增长”，成为森林资源增长最多的国家。新增国家森林城市98个，城乡人居环境明显改善。草原保护修复重大工程项目深入实施，人工种草生态修复试点正式启动，落实草原禁牧12亿亩、草畜平衡26亿亩，天然草原综合植被盖度达到56.1%，天然草原鲜草总产量突破11亿吨。开展红树林保护修复专项行动，新增湿地面积300多万亩，湿地保护率超过50%。累计治理沙化和石漠化土地1.8亿亩，沙化土地封禁保护区面积扩大到2660万亩，荒漠化沙化面积和程度持续降低，沙尘暴天气次数明显减少。

人民网记者：国家公园建设一直是社会各界非常关心的问题，国家公园今年是否能够设立？

关志鸥：“十三五”期间，为解决自然保护地多头管理、边界不清、保护与发展矛盾突出等问题，中央决定由林草部门统一管理各级各类自然保护地并提出建立以国家公园为主体的自然保护地体系，加快建立统一规范高效的中国特色国家公园体制。中央出台了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、《建立国家公园体制总体方案》。出台了规范国家公园管理机构设置的指导意见，制定了国家公园设立规范等5项国家标准，编制了国家公园空间布局方案。

2015年，我国启动国家公园体制试点建设。五年来，国家公园体制试点在顶层设计、管理体制、机制创新、资源保护、保障措施等方面进行了有益探索，取得了阶段性成效。在10个国家公园体制试点区，一幅幅美丽中国的画卷正徐徐铺展，生动诠释着“两山”理念的强大真理力量。目前，自然保护地体系建设提速，国家公园试点任务基本完成。国家公园试点任务基本完成，今年将正式设立第一批国家公园。

人民网记者：去年，《关于全面推行林长制的意见》正式出台。接下来，林长制如何在全国各地推行受到社会各界的普遍关注，国家林草局有怎样的安排？

关志鸥：林长制改革源自基层创新，安徽、江西的试点证明，推行林长制，由党政领导担任林长，高位推动，是坚持问题导向、保障生态安全、推动绿色发展的重大举措。一些已经推行林长制的地区，探索推出了“林区警长制”“林长+检察长”“民间林长”等创新举措，形成了保护发展林草资源的强大合力。安徽建设全国首个林长制改革示范区，探索90项体制机制创新，全省森林资源实现总量和质量双提升。截至目前，安徽全省森林覆盖率超过30%；安庆市2019年林业总产值比林长制改革前的2016年增长了40.2%，林业基地及产业发展带动42.6万户林农户年均增收3000元以上。

通过实施林长制，以最严格制度最严密法治实现了“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”，从根本上解决了保护发展森林等资源力度不够、责任不实等问题，初步实现了国家得生态、群众得实惠的双赢，显示出生态文明建设制度创新的良好成效和蓬勃生机。林长制是从基层实践总结提升的，其生命力在于实践，在于解决广大人民群众的关切和需要。在推进林长制的过程中，基层生态管护队伍是基础力量，是落实管护责任的源头和载体，必须要强化乡镇林业(草原)工作站建设，用好生态护林员队伍，做到网格化全覆盖管理，这是保障林长制落地生根的基础。全面推行林长制是一项系统工程，需要统筹各方面力量，建立完善的制度体系，确保林长制改革取得实实在在的成效，使绿水青山永葆活力。

人民网记者：2020年，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决。林草系统生态扶贫取得了哪些成绩？

关志鸥：在我国，贫困地区和生态敏感地区存在着高度的交叉重叠状况。针对林业草原施业区、生态重要或脆弱区、深度贫困人口分布区“三区”高度耦合的现实情况，国家林草局明确了生态护林员精准到人头，退耕还林精准到农户，木本油料等产业精准到政策，定点帮扶精准到脱贫摘帽；通过开展国土绿化、发展特色林果、扩大森林旅游巩固脱贫成果的“四精准三巩固”扶贫思路，着力推进生态补偿扶贫、国土绿化扶贫、生态产业扶贫三大举措，帮扶贫困地区群众走出了一条生态保护和脱贫增收相互促进、相得益彰的发展之路。目前，生态扶贫目标任务全面完成，助力2000多万贫困人口脱贫增收，对口帮扶的滇桂黔片区和4个定点县全部如期脱贫。从建档立卡贫困人口中选聘110.2万名生态护林员，带动300多万贫困人口脱贫增收，新增林草资源管护面积近9亿亩。

人民网记者：“十四五”规划建议中指出，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。国家林草局在“十四五”期间将以怎样的举措实现这一目标？

关志鸥：“十四五”时期林草工作以全面推行林长制为抓手，以加快推进林业、草原、国家公园“三位一体”融合发展为主线，聚焦重点、合力攻坚，埋头苦干、奋发有为，全面推动林草工作高质量发展，为构筑生态安全屏障、建设美丽中国作出新贡献，为建设人与自然和谐共生的现代化而努力奋斗。

当前及今后一个时期，全国林草系统要全力推动落实林长制，争取提前完成各级林长设立任务。编制林业草原保护发展“十四五”规划纲要，实施区域性山水林田湖草沙系统治理工程。科学开展国土绿化，确保如期完成“到2030年森林蓄积量要比2005年增加60亿立方米”的目标任务。构建以国家公园为主体的自然保护地体系，正式设立国家公园，推进自然保护地优化整合。持续做好禁食野生动物后续工作，对威胁群众生产生活安全的野猪等野生动物依法进行种群调控。加快建设生态网络感知系统，推动实现多功能、全天候、全覆盖的监管监测工作目标。着力构建森林草原防灭火一体化工作体系，持续推进攻坚松材线虫病防治、雷击火防控等世界级难题。重点发展油茶、竹子、花卉等优势产业，积极推动绿水青山转化为金山银山。切实加强党对林草工作的全面领导，持续抓好中央巡视整改、环保督察整改，进一步改进工作作风，全面提升队伍的凝聚力执行力战斗力。