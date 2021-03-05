中国海油党史学习教育大讲堂（受访者供图）

3月3日下午，中国海油总部大楼，一位白发苍苍、精神矍铄的老人缓缓走上讲台，站定后向台下微笑着挥了挥手。从他出现在大厅内那一刻起，会场上就爆发出了热烈、持久的掌声。

在大家期待的目光中，中国海油党史学习教育大讲堂开讲，迎来了第一堂专题党课的授课者——原石油工业部副部长、中国海油第一任总经理秦文彩。

中国海油党组书记、董事长汪东进，党组副书记、总经理李勇参加党课学习，党组副书记徐可强主持，在家的党组成员温冬芬、钟庆明、胡广杰、霍健参加党课学习。

秦文彩的经历令人肃然起敬：他是老党员，1941年加入中国共产党，迄今党龄近80年；他是老战士，14岁毅然从军，抗日救国，投身革命事业；他是“老石油”，为祖国石油工业、特别是为海洋石油工业发展赤诚奉献，带领海油人为推动海洋石油工业对外开放合作贡献了智慧和力量。

开讲前，汪东进和秦文彩愉快地交谈。秦文彩义无反顾投身党和国家事业的人生经历就是一堂新时期的、精彩的党课，件件往事展开，亮出抉择，就像他在讲台上迈出的步伐一样：坚定向前。

“从土地革命、抗日战争、解放战争到社会主义建设，人民终于安居乐业，过上了幸福的生活。中国共产党是得民心，受到人民拥护的。”秦文彩讲述了从十几岁开始“听党话、跟党走”的亲身经历，表达了矢志不渝的坚定决心。在回忆起战争年代时，当时的场景仿若就在眼前，讲述到紧张动情处，他不禁挥舞起手臂，现场听众跟随他的讲述一起走进了那段峥嵘岁月。

忆往昔峥嵘岁月稠

忆往昔峥嵘岁月稠（受访者供图）

龄近80年，秦文彩对于入党当天的细节记忆犹新，“当时部队里的党员还处于秘密状态，我们通过暗号集合在村外的一个小房间里，宣读入党誓词。”说到这里，他表情严肃，一字一句地重温入党誓词，“我志愿加入中国共产党，严守党的纪律，保守党的秘密……为共产主义奋斗终身”，誓言铮铮，从革命年代到和平时期，从战士到石油工人，党旗所向，便是他行动所至。

1952年，秦文彩转业成为一名石油工人，为了尽快投入石油工业建设，在这个从来没接触过的领域扎下根，他带着大家考察学习，白天学专业，晚上学文化，这种状态持续了很多年，在他看来，干一行就要精一行。

作为老“石油人”，秦文彩对于第一次走出国门看世界，合力推动海洋石油工业对外开放的历程感慨万千。“当时广大石油人心里都憋着一股劲，想要大干一场，争分夺秒地建设我们的国家。”思想观念的转变绝非易事，作为改革开放的第一批实践者之一，感到肩负着党和国家的重托，他奔走呼吁，用实践证明有多大的勇气和决心就能顶得住多大的质疑和压力，推进事业发展。

从入党牢记初心、入伍立志救国到投身经济建设，这位96岁高龄的老党员、老战士、“老石油”思路清晰地讲述了他学党史、听党话、跟党走的人生历程。其间，他几次与死神擦肩而过，无畏无悔，一直坚守入党誓词。

集团公司管理层全程参加

这堂课持续了近一个半小时，他始终满怀激情。

授课结尾，他道出心里话：“认真学习党史，树立坚强信念，牢记只有共产党能够救中国，使中国富强，人民幸福地过上好日子。”

现场听众不禁再次爆发出掌声，向他深厚的爱党之情致敬，向他时至今日仍心系海洋石油事业致敬！掌声久久不息。

秦文彩为党和国家事业、石油工业奋斗的人生历程，对党忠诚、无悔青春的革命精神，以及肩扛重担、敢为人先的改革开放精神让所有聆听党课的海油人获得了精神的洗礼。

(责编：王连香、吕骞)