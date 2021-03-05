人民网《两会夜话》：你好，希望的田野！

人民网《两会夜话》（第二季）节目现场。人民网 严立政摄

“农民，未来是身份，还是职业？”

相声演员岳云鹏做客人民网《两会夜话》（第二季）节目时如是问。

从年初的“中央一号文件”，聚焦“全面推进乡村振兴加快农业农村现代化”；到2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在人民大会堂隆重举行；到人民网第20次全国两会调查中，“乡村振兴”位居热词第3位；再到今年《政府工作报告》中提出“全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收”，“乡村振兴”已成为社会各界关注的重要话题。

今年的《两会夜话》，也着意在“乡村振兴”的话题中拉开了第二季的序幕。

在本期节目中，栏目主理人、人民网总编辑罗华，人民网主持人马若思，现场同清华大学中国农村研究院副院长张红宇、相声演员岳云鹏，以及接受“云连线”的全国人大代表、“全国民族团结进步模范”库尔班大叔的曾外孙女如克亚木·麦提赛地，全国人大代表、甘肃省陇南市徽县石滩村妇联主席梁倩娟，山西省地勘局派驻大同市下庄村的第一书记李永泽，哔哩哔哩Up主“巫托邦”，共同探讨美丽乡村建设，畅想希望的田野。

“家乡外出打工的人、返乡创业的人都挺多的”

田野上正兴起返乡入乡创业热潮

杨继才新旧家对比图。 人民网 李栋摄

节目的开场，是从一组照片聊起。照片里的人叫杨继才，他在山东鄄城黄河滩区的“水窝子”里住了四五十年，2020年和村民们一起搬进了新楼房。

杨继才的故事，让岳云鹏想起了家乡河南省濮阳市南乐县近年来的大变化。“小的时候喜欢看《综艺大观》，但村里经常停电，一停电心情就不好。电压也不稳，灯泡忽明忽暗的。”岳云鹏说，如今家乡永远明亮的灯光、畅通无限的网络、平坦宽敞的公路，能让他时刻感受到家乡发展的日新月异。

“这几年，家乡外出打工的人、返乡创业的人都挺多的。在返乡人眼中，老家有了越来越多的就业、创业机会。”岳云鹏的话，道出了对家乡的关注，也反映出了近几年我国返乡入乡创业热潮的兴起和持续。

一个个现代“小工厂”如雨后春笋、一片片特色农业产业连片崛起，返乡入乡创业就业在为乡村振兴注入生机活力的同时，也正破解着长期困扰城乡统筹发展，尤其是乡村地区经济发展的难题。

“我们是一群正在挑战乡村生活的年轻人。”节目现场连线的哔哩哔哩Up主“巫托邦”，也同样关注乡村青年返乡创业的话题。“网友们最关注的话题是，乡村经济怎样发展，特别是怎么实现绿色发展，也关心自己回乡后如何发展。”

清华大学中国农村研究院副院长张红宇在《两会夜话》演播室。人民网 严立政摄

“巫托邦”说，越来越多的年轻人在外学业有成、工作有成，获得一定的积累和准备后，开始选择回乡发展，回馈农村。“现在，地方政府也有很多鼓励政策，我们觉得返乡发展对年轻人也是一条非常好的出路。”

“岳云鹏和‘巫托邦’的切身感受，正是脱贫攻坚中农村基础设施改造和乡村自我造血能力提升的写照，也是脱贫攻坚中解决农民深层次发展途径的体现。”张红宇说，农村怎样发展生产、农民怎么增收，这些问题是脱贫攻坚取得全面胜利以后，需要通过乡村振兴来继续巩固拓展的。“农民兜里要有钱、农民要过好日子，说到底就是农村要发展产业，让农村成为大家向往的美好家园。”

“我们村小黄花变成了大产业”

农业农村的现代化让农民职业化

在今年的“中央一号文件”中，“突出抓好家庭农场和农民合作社两种经营主体”“鼓励发展多种形式的适度规模经营”，成为加快推进农业现代化的重要途径。

“我们村小黄花变成了大产业，一二三产业联动发展。”李永泽连线时说，下庄村采取“支部+合作社+农户”的生产模式，扩大了黄花菜的种植面积，有效解决了标准化生产、规模化经营、市场化营销的问题，构建起产供销一体的产业体系链。

不仅在山西，在全国的脱贫攻坚战场上，各式特色产业化发展也红红火火。如克亚木·麦提赛地连线时说，她的家乡新疆于田县以羊、鸽、鹅、鸭、兔为主的特色养殖产业覆盖了16个乡镇、12万多农户。“我们希望把产业继续做起来，加快农业现代化的步伐，提高我们的产量和品质效益。”

“山西的黄花菜、新疆的稻田米等农业产业，都是建立在粮食安全基础上，大力发展的现代化农业。”张红宇认为，现代农业的发展趋势是规模化、集约化、多元化，而推进农业现代化，要结合国情、农情和比较优势，要扬长避短因地制宜，走出一条适合当地特色的“康庄大道”。

相声演员岳云鹏在《两会夜话》演播室。人民网 严立政摄

岳云鹏也感受到了家乡农业的现代化进程。“小时候是用镰刀割麦子，夏收要十多天才能结束。现在种地的人不多了，但都是机械化、自动化收割，夏收短短几天就能结束。”岳云鹏表示，家乡从事农业生产人群有了新变化。“借助自动化机械，农业生产的集约化程度变得更高，也更便捷高效了，每个人可以种的田更多了。”

罗华也关注到了农业现代化过程中从事农业生产的人群。“随着新型城镇化的发展，很多农村人出村入城不再种地，但在农村从事农业生产的，将更多的是职业的农民。”

张红宇的思考与罗华的观察不谋而合。张红宇认为，在农业现代化后，农民将职业化。农民和农村人将是两个概念，农民是职业而不是身份，农村人是居住在农村的人口，但不一定是农民。

岳云鹏在文章开篇处的疑惑也迎刃而解，张红宇说：“尽管你的户籍还在农村，但你是农村里非农业职业的居民。”

“城市有的优点，农村也要有”

美丽乡村让农民更幸福

乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现，是乡村振兴战略重要的任务目标之一。

那么，美丽宜居乡村的标准是什么？怎么建设美丽宜居乡村？社会各界对美丽宜居乡村有哪些期待？节目现场播放的视频中，上海市奉贤区吴方村那干净美丽的生态村落，提起了大家的兴趣。

上海市奉贤区吴方村百年老宅新旧对比图。 吴方村供图

“未来，农村该有的特点还要有，城市有的优点，农村也要有。”看完视频后，岳云鹏认为，美丽宜居乡村就是要让农民更有幸福感、获得感。

“为农民而建”是张红宇对美丽宜居乡村建设的建议。“农业强、农村美、农民富，是发展方向，更是百姓期盼。”张红宇说：“美丽宜居乡村要有特色，也就是说要方便农民生活生产，不能一刀切；要望得见山、看得见水，记得住乡愁。同时，美丽乡村建设不能让耕地减少，不能把粮食生产能力变小，不能侵犯农民的利益，不能做老百姓不愿意做的事。”

被乡亲们称为“梁掌柜”的全国人大代表梁倩娟，时刻将乡亲们的切身利益挂在心上，借助直播和农村电商，将陇南的农特产品推向了全国。乡亲们的钱包鼓了，笑容也多了。

“手机成了新农具，直播成了新农活。5G、物联网等‘新基建’是另一种发展手段，在让老百姓过上更好的生活，让乡村变得更加美丽宜居。”梁倩娟在节目连线时说。

人民网总编辑罗华与嘉宾交流。人民网 严立政摄

罗华对美丽乡村的期待也聚焦在农村“新基建”发展上。他建议加速实施数字乡村建设发展工程，推动农村物联网发展，让农民的数字化生产生活更加便捷、丰富。

“现在我们还存在着发展不平衡、不充分的问题，存在着城乡区域发展差距的问题，存在低收入人口和欠发达地区，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，这部分人口和地区不能掉队，否则就无法实现人的全面发展和全体人民的共同富裕。”罗华表示，农村是充满希望的田野，40多年前这里拉开了改革开放的大幕；40多年后的今天，乡村振兴被放在了治国理政重中之重、优先发展的位置，这片希望的田野也将“犇”向更美好的未来！