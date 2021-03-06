杨勋委员：提高废旧纺织品再利用 协同创新实现中国时尚表达

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

近日，第十三届全国政协委员、真维斯国际(香港)有限公司董事长杨勋做客人民网《对话企业家》栏目。在介绍今年的两会建议时，杨勋表示，他关注到废旧纺织品再利用总体效率偏低。此外，中国纺织服装产业的高质量发展，迫切要求加快以设计创意、科技创新、绿色发展、品牌与文化为支撑的协同创新，“实现全球时尚语境下结合时代要求的中国时尚表达。”

搭建服务平台 提高废旧纺织品再利用

因体制机制、回收体系、分拣方式、技术和标准等原因，废旧纺织品再利用总体效率偏低。“随着全球时尚产业2030年前实现再生材料替代目标，未来再生原材料需求量会快速增长，迫切需要提高我国废旧纺织品资源化利用比率，促进废旧纺织品循环再利用产业发展。”杨勋认为，目前在前端回收环节市场行为缺失，废旧纺织品物权转换解决不了，老百姓或者机构旧衣物进入再利用企业缺乏法律依据，为不规范交易提供了机会。对此，杨勋建议，建设废旧纺织品资源循环利用产业须引入市场化机制，建议尽快开放和建立合法、合规、有序的旧衣“二手市场”。

此外，他还提出，要搭建废旧纺织品资源循环利用服务平台，为废旧纺织品回收、资源再利用、绿色供应链建设提供支撑；要推动先进技术、装备研发和产业化应用试点示范，鼓励纺织服装龙头企业与高等院校、专业科研机构等开展产学研合作。同时，随着市场对再生纤维、再生产品需求量快速增长，相关工艺、装备、产品的不断创新，需要建立和完善相关标准体系，纺织资源综合利用也应加强标准化全面统筹管理，建议成立全国纺织再生资源综合利用标准化技术委员会。

全国政协委员、真维斯国际(香港)有限公司董事长杨勋。受访者供图

强化平台协同效应 提升中国时尚话语权

杨勋指出，中国经济对于全球经济的支撑作用愈加重要，中国时尚与全球时尚更加紧密接轨，中国纺织服装产业的高质量发展，迫切要求加快以设计创意、科技创新、绿色发展、品牌与文化为支撑的协同创新，实现全球时尚语境下结合时代要求的中国时尚表达。

他认为，在新发展格局下，需要规划中国时尚产业的发展目标与发展路径，有效嵌入建设文化强国、培育文化内生型动力、满足人民对美好生活新期待的系统战略。

对此，杨勋提出了几点建议，一是做好中国时尚对外交流的顶层设计与核心平台建设，提振全球时尚语境下的中华文化自信；二是建立健全设计人才的培养和选拔机制，成立国家时尚产业专项基金；三是强化平台协同效应强化平台协同效应，以时尚设计驱动时尚消费，助力北京建设国际时尚消费中心城市，推动线上跨境电商业务，线下建立集科技、休闲、娱乐、潮流为一体的时尚生活综合体，带动时尚消费的生活方式引领与商业价值实现。