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听取意见建议 共商解决方案 外汇局2020年共办理建议提案54件

2021年03月06日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月6日电 （记者杜燕飞）记者日前获悉，2020年国家外汇管理局共办理全国人大代表建议27件、全国政协委员提案27件，内容主要涉及支持粤港澳大湾区建设和自贸区等特殊区域开放、支持共建“一带一路”和企业“走出去”、扩大金融市场开放、防范跨境资金流动风险等。截至2020年底，54件建议提案办理工作均已按时完成。

国家外汇管理局表示，建议提案办理过程中，国家外汇管理局优化工作机制，从办理机构和职责、办理工作流程、办理工作规范及奖惩等方面，对建议提案办理工作实行全过程管理，保证了办理工作的制度化、规范化。

同时，国家外汇管理局把沟通协商作为建议提案办理工作的必要环节，在严格遵守疫情防控有关要求的前提下，通过电话沟通、线上调研等多种方式，听取代表委员们的意见建议，共同商讨切实可行的解决方案，使答复意见更贴近代表委员的初衷。对于有条件、有能力解决的问题，拿出了切实可行的方案。

例如，2020年全国人大第3467号建议提出“优化跨境金融政策支持‘走出去’支持力度”，国家外汇管理局一方面制定发布《国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知》《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》，修订《经常项目外汇业务指引》，通过实施贸易外汇收支便利化试点、便利外汇业务使用电子单证、拓宽贸易新业态结算渠道等措施，提升跨境贸易便利化水平；另一方面，听取企业对外汇管理工作的意见建议，及时解决操作层面问题，研究破解政策层面问题，推动金融机构深入落实外汇管理各项改革特别是便利化政策措施。

国家外汇管理局表示，将认真研究今年全国两会建议提案中的新观点、新思路，将建议提案办理与外汇管理实际工作有机结合，办好每一件建议和提案，把代表和委员的建议转化为深化外汇管理改革开放、激发新发展活力的具体措施。

(责编：赵竹青、高雷)

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