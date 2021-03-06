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民航局2020年办理代表委员建议提案179件 制定出台11项相关政策措施

2021年03月06日09:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月6日电 （记者乔雪峰）记者从中国民用航空局获悉，2020年，民航局办理人大代表建议128件、人大议案6件、全国政协委员提案45件，共计179件（含闭会件6件）。其中：主（分）办68件，会（协）办97件，参阅14件。

从建议提案的意见建议看，涉及机场项目建设40条，航空枢纽、口岸、临空经济区建设31条，航空物流29条，通用航空13条，航空卫生、疫情防控11条，航空应急救援10条，空域管理改革6条，个别涉及航线时刻、除冰污水排放、机载网络安全、空警队伍建设等。

从办理效果看，所有建议提案包括闭会件，全部按时间要求如期办理完毕，办结率达100%；牵头办理的建议提案问题已解决、采纳和已制定解决措施、已列入工作计划的占比为68.65%；结合建议提案办理工作，制定出台相关政策措施11项，采纳建议提案意见11项。

民航局相关负责人告诉记者，从目前反馈的情况看，代表委员对民航局办理工作满意率100%，部分代表委员还通过电话、来信等方式，对办理工作表示感谢和认可。

该负责人指出，去年全国两会闭幕后，民航局召开全系统电视电话会议，对做好建议提案办理工作提出明确要求。各部门结合自身职责，按照任务分工，积极协同配合，扎实推进办理工作。

据了解，民航局已形成了主要领导牵头、局党组成员分工负责、综合司统筹协调、司局承办的责任落实机制。2020年，进一步夯实工作机制，制定了工作方案，整体安排，明确任务分工；修订了办理指南，规范办理程序、办理要求和复文标准；制定了办理工作日历和电子工作台账，时时督促检查，及时掌握办理进展；建立重点建议提案办理制度，选择7件建议提案，作为内部重点件，与代表委员充分沟通，认真调查研究，积极采纳吸收。

“由于疫情的原因，与代表委员的沟通主要以电话、微信等方式进行。”该负责人表示，在民航局主办的建议提案中，56件办理过程中，与代表委员进行过电话沟通，占比80%以上。对短期内不能解决的问题，也做到在沟通中详细解释原因，尽量让代表委员理解民航的工作实际和困难。

该负责人还指出，在每年例行的“民航深化改革任务”滚动修订中，将全国两会民航行业代表委员意见建议作为重要参考。具体办理中，将办理成果与“十四五”规划相结合，涉及机场布局、建设的40条建议，视情统筹考虑；将办理成果与促进国内大循环、畅通物流供应链等相结合，会同国家发展改革委联合印发《关于促进航空货运设施发展的意见》（发改基础〔2020〕1319号）；将办理成果与疫情防控相结合，成立专门工作小组，对涉及航班疫情防控、入境点设置、航空医疗救助等内容的建议提案，认真研究采纳；将办理成果与空域改革等行业热点问题相结合，制定下发了《低空飞行服务保障体系建设总体方案》。

该负责人表示，代表委员对建议提案越来越重视，提出的意见建议针对性、前瞻性不断增强，大部分涉及多个相关部委和单位，办理工作需多个部门之间协同配合，“2021年，民航局将进一步改进创新建议提案办理方式方法，加大建议提案分析研究，推进成果运用，切实提高代表委员建议提案办理质量。”

(责编：赵竹青、高雷)

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