自然资源部：紧盯热点民生关切 打通成果转化“最后一公里”

人民网北京3月6日电 （记者毕磊 余璐）办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。“2020年，854件全国两会建议提案全部按时办结，实现件件有回音。”近日，自然资源部相关负责人对人民网记者如是说。

汇民意促发展 紧盯热点民生关切有回音

上述负责人表示，2020年，自然资源部办理全国两会建议提案内容主要有三个特点。一是集中在土地资源管理、国土空间规划、生态保护修复等领域，三大领域共涉及建议提案606件，占全部建议提案的71.0%。二是聚焦重点热点难点问题，建议提案大多关切自然资源部“两统一”职责，聚焦推进国土空间规划编制、生态保护修复、全民所有自然资源权益实现等工作。三是代表委员的建议提案既有宏观层面的导向性、政策性意见，又有具体的业务性、操作性建议。

“有代表建议，应规范设施农业用地管理。”该负责人谈到，有代表委员关心，原来国土部门给予设施农业用地、建筑管理用地不超总生产用地的5%，已经满足不了现代农牧产业园的用地要求，深度融合的三产企业的其它用地应给予土地放宽政策。建议对设施农用地进行拓展，拓展其范畴和功能，建立设施配套用地制度。

“对此，自然资源部为改进设施农业用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展，会同农业农村部出台了《关于设施农业用地管理有关问题的通知》，加大设施农业用地支持力度。同时，要求各省级自然资源主管部门会同农业农村主管部门制定具体实施办法。截至2020年8月，天津、河北等20个省份已出台实施办法。”该负责人说。

“通过城市规划编制解决老旧小区改造、通信基础设施布局、物流基础设施、控制建设规模等问题。”“加大相关省份重点生态功能区山水林田湖草生态修复项目支持。”……一件件代表委员的建议提案背后是民之所盼。

“自然资源部要求市级国土空间总体规划完善物流运输系统布局，提出中心城区物流、交通等基础设施的规模和布局要求，提高城市综合承载能力。”“2020年6月，国家发展改革委、自然资源部联合印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》”……自然资源部在各相关部门的支持配合下，紧盯民生关切有回音，完成了2020年建议提案办理工作。

聚智慧强决策 为自然资源事业改革提供“金钥匙”

“代表委员们的建议提案涉及的领域较为集中，也都涉及到自然资源部的重点工作内容。”该负责人介绍说，土地资源管理方面，围绕耕地保护、土地流转、闲置土地等问题，代表委员提出了试行田长制，严格遏制农村土地撂荒，盘活农村闲置宅基地，落实城乡建设用地“增减挂钩”红利政策等对策建议。

国土空间规划方面，提出了加快推进国土空间规划立法，加大重点生态地区转移支付力度，完善黄河、长江等重点区域规划管控等建议。

生态保护修复方面，主要反映了重点生态功能区或者生态破坏地区保护修复难度大的问题，提出了建立健全生态补偿制度、探索建立生态保护修复市场化机制等制度方面的建议。

自然资源管理基础工作方面，围绕不动产确权登记、自然资源数据共享等问题，提出了开展农村产权数字化确权改革，整合不动产登记与房屋交易管理职能，建立卫星遥感技术应用中心，建立共享平台加快数据共享，深化不动产登记部门信息共享成果应用等建议。

海洋综合管理方面，提出了调整港口建设用海政策，支持保障沿海港口建设、临港产业基地建设用海等建议。

地质勘查和矿产资源管理方面，围绕地质灾害防治、矿产资源勘探、矿产资源开发与自然保护区关系等问题，提出了依靠科技提升地质灾害防治水平、加强深部矿产资源勘探、完善自然保护区内分类管理制度，支持自然保护区矿业权退出补偿等建议。

测绘地理信息工作方面，围绕软硬件产品自主可控、航空航天遥感数据共享、版图意识等问题，提出了加快推进关键领域测绘地理信息产品自主可控替代，建立遥感数据共享机制，设立国家版图日等建议。

解难题求实效 打通办理成果转化“最后一公里”

该负责人谈到，2020年突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会带来较大影响，建议提案办理工作时间紧、任务重。面对挑战，自然资源部强化部门责任担当，创新方式方法，注重办理实效和质量，让人民满意、让代表委员满意。

一方面，自然资源部把建议提案办理纳入整体工作部署，与全面履行自然资源管理职责紧密结合起来，着力把建议提案转化为推进自然资源各项工作的政策措施。另一方面，建立分级负责制，形成层层抓落实、件件有着落的办理格局，用实效取信于民。再一方面，坚持办理全过程沟通联系，积极参加重点提案督办调研、办理协商会、重点督办建议调研座谈等活动。最后一方面，公开办理结果，接受社会监督，实现信息共享，公开率达到93.0%。

据了解，自然资源部将建议提案办理与业务工作紧密结合，一体推进，打通办理成果转化“最后一公里”。自然资源部根据建议提案出台的政策措施有16项，出台的政策文件采纳建议提案所提意见有27项。

“下一步，自然资源部将继续加强与代表委员的沟通联系，在促进成果转化上下功夫，不断推动自然资源事业改革发展。”该负责人说。