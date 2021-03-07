从建议提案到政策落地：1500项政府举措是怎样出台的？

人民网北京3月6日电 （陈炜、李彤）“一系列政策出台的背后，有我的一份努力。”“我的履职调研建议被采纳，心里太高兴了。”“有更多人愿意向我反映需求了。”全国政协委员孙太利，是一位爱“较真”的老委员，防范和处置非法集资是他这几年一直关注的话题。

孙太利说，“我身边有不少老年人，被犯罪分子以高额利息做诱饵，骗走了多年的积蓄。随着调研的深入，我发现不少大学生也成为了非法集资犯罪的目标人群。”

孙太利反映的问题，也得到了银保监会的关注。2020年，处置非法集资部际联席会议印发了《全国非法集资监测预警体系建设规划（2020-2022年）》。由国务院公布的《防范和处置非法集资条例》也将于今年5月1日正式施行。

进一步防范和处置非法集资，是全国两会建议提案办理情况的一个缩影。2月18日召开的国务院常务会议指出，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，2020年国务院各部门创新和完善办理工作机制，共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项。

“得知我的提案被采纳，是在银保监会的座谈会上，当时我非常激动。”孙太利告诉人民网记者，银保监会对他的提案内容给予了肯定。

在他建议的半年多后，《防范和处置非法集资条例》正式出台。“我在提案中建议，要加强地方打击非法金融活动的力量保障，建议地方各级政府建立专门的金融执法队伍。”孙太利说，出台的《防范和处置非法集资条例》有针对性地明确了防范和处置非法集资工作机制，以及地方各级政府、监管部门和市场主体等的职责和义务，还肯定了大数据等技术手段对加强非法集资监测预警发挥的作用。

孙太利说：“政协委员要履职尽责，为新时代中国民主政治增添光彩。相关部委单位的及时有效回应，是对政协委员履职的极大推动，这也反映了政府执政能力的提升。”

银保监会相关负责人接受人民网采访时说，2020年银保监会收到建议提案736件，其中人大建议437件、政协提案299件，较上年增加109件、增幅17.4%。所有建议提案在2020年9月底全部办结，办理过程及结果得到代表委员们满意评价。

“我们通过调研、座谈、视频等形式与代表委员进行‘面对面’沟通，将以往的‘文来文往’变为‘人来人往’‘常来常往’。银保监会加强了与属地银保监局的联动，做到了办理前准确把握诉求，办理中当面听取意见，办理后确保代表委员满意。”上述负责人说。

据介绍，为了加强联系、虚心听取意见，银保监会还建立了代表委员专家库，向其寄送材料、汇报沟通工作、邀请参加会议。此外，面对承办建议提案数量多、办理要求越来越高的情况，银保监会也研发了建议提案办理信息系统，实现了建议提案办理全流程的电子化管理。

针对防范和处置非法集资，该负责人对人民网表示，“我们主动上门与多位代表委员座谈，了解议案提案的背景、初衷和期待解决的目标，进行说明解释，并在后期出台了相关政策举措。为了提升风险预警效能，我们还运用了大数据、人工智能等技术。还开展了防范非法集资宣传月等活动，以进一步提升人民群众的风险识别能力和防范意识。”

“人民至上，民生为本。老百姓的幸福感、安全感是考量政府治理体系和治理能力的重要标准。听民意、聚民智、为民服务，是我作为政协委员应有的职责。”孙太利说，“今年全国两会我关注金融改革、乡村振兴、教育等话题，希望把履职工作做得更好。”