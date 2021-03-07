曾庆洪代表：打造新能源汽车生态圈 推进智能网联汽车发展

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国人大代表、广汽集团党委书记、董事长曾庆洪。受访者供图

近日，第十三届全国人大代表、广汽集团党委书记、董事长曾庆洪做客人民网《对话企业家》栏目。在介绍今年两会建议时，曾庆洪表示，他结合汽车行业焦点及民生热点，从汽车的生产、使用到报废的生命周期，助推中国汽车行业深化发展提出了多个建议。

曾庆洪提出，中国汽车要强应先解决芯片问题。一方面，建议加大对汽车电子产业链的精准扶持，制定并落实专项激励措施；加快国内车规半导体标准体系建设、汽车关键电子零部件产业路线图的实施，完善行业监管机制；优化营商环境，助力企业投资整合；另一方面，建议加强国际合作，探索合资合作或深度战略合作，进一步提升产业链国际竞争力。

加快推进智能网联 打造新能源汽车生态圈

2020年10月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。规划指出，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，截至2020年12月底，全国充电基础设施累计数量为168.1万台，车桩比例约为3:1。

“充电的便利性不足严重影响了用户体验。另外，快速充电技术不完善也影响了充电的快捷度，目前充电快则需要40-60分钟，慢则需要8-10个小时。”曾庆洪说。

曾庆洪建议，一方面是加强配套基础设施建设，在旧城改造、城郊结合部开发时提前考虑用地规划、充电站布局、配电设施建设等问题，新增电力供应重点考虑老旧小区和城中村地带的电力升级改造，解决这些区域用电的问题。

另一方面，要加快技术革新发展大功率快速充电技术，国家层面提高重视和统筹规划，加大相关技术的研发投入，鼓励该技术领域的产学研合作和投入。

完善现行法规 推进智能网联汽车发展

曾庆洪表示，同时他也关注智能网联汽车的发展，现行交通安全法规是基于完全由人驾驶的车辆而设立的，智能驾驶汽车实际应用仍面临许多合法性难题。并且，存在自动驾驶汽车道路测试缺乏操作指引，各地测试牌照没有形成互认机制，测试时间和资金成本高等问题。

“智能网联汽车发展，法律法规应先行。”他建议，尽快完善现行交通安全法规，确认“机器驾驶人”的法律主体资格；加快自动驾驶相关技术标准的编制和发布；完善道路测试相关政策法规，比如统一全国测试申请标准，建立跨地区牌照互认机制，避免企业重复申请。

曾庆洪还表示，要充分发挥保险作为自动驾驶技术风险分散及责任承担的补充作用，建议建立自动驾驶汽车测试及运营数据共享机制，为保险产品的设计提供基础数据支撑，构建与自动驾驶技术相匹配的保险体系，以及建立自动驾驶汽车救助基金体系等。