高通中国区董事长孟樸：融入新发展格局 助力数字经济高质量发展

编者按：2021年全国两会如期召开，释放出实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质的坚定信号，在华外企对此高度关注。人民网经济民生采访部推出《外企看两会》策划，专访在华外企负责人，解读外企在华发展的成就与展望。

人民网北京3月7日电 （记者车柯蒙）3月5日，第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京人民大会堂开幕。今年的政府工作报告提出，要加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。

工信部数据显示，中国累计已建成5G基站71.8万个，数量占到全球的70%左右，5G终端连接数已经超过2亿。可以预见，随着5G网络基础设施的规模化建设以及5G产业生态的进一步构建，中国的5G产业将迎来新的增长。

2021年全国两会召开之际，人民网记者专访了高通公司中国区董事长孟樸。孟樸表示，今年的政府工作报告展现了中国经济发展的信心和确定性，中国加快构建新发展格局前景光明，中国市场机遇无限。

关于备受关注的5G网络建设，孟樸表示，今年的政府工作报告中提到要加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景，这将有助于进一步推进5G产业发展，支持各地区积极开展5G应用探索，为5G发展创造广阔机遇。

人民网财经：今年的政府工作报告将“国内生产总值增长6%以上”设定为今年发展主要预期目标之一。对此，您有何评价？

孟樸：今年的政府工作报告将“国内生产总值增长6%以上”，设定为今年发展主要预期目标之一，展现了中国经济发展的信心和确定性。高通公司作为一家跨国企业，不仅将受益于中国经济发展的良好态势，同时也会进一步加深与中国产业的合作，为中国经济长期向好和高质量发展贡献力量。

高通公司在中国的业务一直增长很快，占公司总营收的比例也比较高。这主要是因为我们与中国合作伙伴有比较好的互补关系和合作基础，同时，高通的中国合作伙伴通过他们自己的努力和技术积累，使自身在全球的市场地位不断提升。

当前，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论外界环境如何变化，高通公司在海外和中国市场坚持不懈地与中国合作伙伴一起协作，不仅共同支持中国的5G建设、拓展5G在各行各业的应用，也共同在欧洲、北美和东南亚等全球市场进行开拓，积极融入新发展格局。

人民网财经：今年的政府工作报告中提出要“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”，请结合案例谈谈高通如何以基础技术创新和研发驱动发展？

孟樸：今年的政府工作报告强调了提高科技创新能力的重要性，并提出要促进科技开放合作，加强知识产权保护，我认为这些都是具有非常重要的意义的。

持续不断地加强基础技术的创新和研发一直是高通公司发展的根本。长久以来，高通公司一直在中国坚持进行研发和技术投入，助力创新驱动发展。我们在南京、重庆、青岛、杭州、南昌等地与当地政府及合作伙伴联合设立了创新中心，合作内容涵盖了智能物联网、5G、人工智能、VR/AR、可穿戴设备等领域，助力各地的创新创业事业发展和移动生态系统的建设。

同时，高通公司还持续以风险投资的方式助力国内的科技初创企业。即使在疫情防控形势比较严峻的时期，我们也完成了对多家中国创新企业的投资，并举办5G生态创业大赛，发掘具有发展潜力的创新企业，推动创新想法落地。此外，20多年来，高通公司也一直与中国的多所大学创办联合实验室，为大学培养人才，联合进行新技术的研发等。

人民网财经：今年的政府工作报告中提出，要加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。高通将如何抓住机遇，融入中国市场？

孟樸：2020年，面对新冠肺炎疫情冲击和挑战，整个行业共同努力，迎难而上，交出了一份十分出色的“5G成绩单”。疫情期间，居家办公、在线教育、远程医疗、网络娱乐等需求激增、流量爆发，中国的移动通信网络基础设施经受住了考验，5G也成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。这些都是非常了不起的成就，是所有从业者战胜挑战、积极进取的结果。

今年的政府工作报告中提到了要加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景，这将有助于进一步推进5G产业发展，支持各地区积极开展5G应用探索，为5G发展创造更加良好的大背景和广阔机遇。这无论对于高通，还是无线通信行业，甚至整个社会都有着重要的意义。

2021年是中国“十四五”开局之年，同时，我们也将进入“5G加速普及”的一年——5G将加速进入更多层级的终端，配合更好的网络覆盖，加上独立组网、毫米波技术的采用，将加速催生更多的创新和应用，加速推动千行百业的数字化发展。高通公司将继续通过“5G领航计划”和“5G物联网创新计划”，深化与中国移动通信生态系统伙伴的合作，在国内国际两个市场共寻机遇、共创辉煌，实现数字经济的高质量发展。

人民网财经：今年的政府工作报告中提出，中国要实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质。对此，您有何感想？

孟樸：今年的政府工作报告中提出要实行更高水平对外开放，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好参与国际经济合作，对此我深受鼓舞。从高通公司的角度来说，我们所处的移动通信行业和半导体行业都是过去几十年全球化程度很高的行业，需要全球各个国家、产业、公司携手开展国际合作。我们进入中国发展已经20多年，亲身参与和见证了中国对外开放的进程，也通过与中国伙伴的合作，获得了很好的发展。

即使是在2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，高通公司与中国产业合作的步伐也没有停顿，我们与中国合作伙伴一道，向国内国外市场推出了很多5G领域的优秀产品。中国政府继续推进全球合作、进一步加大对外开放力度的承诺和举措，也让我们对高通公司在中国的未来发展更加期待。

2021年，我们有一个很重要的目标，就是让5G惠及更多的人。我们不仅会携手合作伙伴把5G技术扩展到更多产品层级，还将帮助他们进入到越来越多国家和地区的市场，推动千行百业的发展。