张斌委员：聚焦新业态新模式 推动文化产业高质量发展

第十三届全国政协委员、中国文化产业协会会长张斌。受访者供图

人民网北京3月7日电 （刘微）今年的政府工作报告中指出，发展社会主义先进文化，提高社会文明程度，提升公共文化服务水平，健全现代文化产业体系。

近日，全国政协委员、中国文化产业协会会长张斌在采访时表示，高质量发展将是今后很长一段时期，中国文化产业发展的主题。

“近年来，文化和科技深度融合，催生了一批蓬勃发展的新业态新模式，以线上内容为核心的数字文化产业展现出巨大的发展活力和潜力，为产业优化升级探索了新方向，带来了新机遇。”张斌表示，国家统计局对全国6.0万家规模以上文化及相关产业企业调查显示，2020年前三季度文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入21229亿元，同比增长21.9%，呈现逆势上扬态势。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年6月，我国网民规模达9.40亿，互联网普及率达67.0%，为文化新业态新模式发展提供了广阔空间。

张斌认为，经过多年的努力，目前，我国文化产品供给不是缺不缺、够不够的问题，而是好不好、精不精的问题，需要文化产业界、文化企业家、全体从业人员继续努力奋斗。