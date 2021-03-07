原标题：许家印：民营企业投身乡村振兴，是实现先富帮后富的最好路径

3月7日，全国政协常委、恒大集团董事局主席许家印在参加全国两会小组讨论时表示，民营企业投身乡村振兴，是实现先富帮后富的最好路径。

许家印说，中国民营企业从无到有、从小到大、由弱变强，得益于党的改革开放好政策，归功于这个伟大的时代，时代造就了民营企业，我们必须感恩这个伟大的时代！我们既要依法依规、兢兢业业做大做强企业，多解决就业、多创造价值，为建设社会主义现代化强国添砖加瓦；又要积极响应国家号召，持续回报社会，主动承担更多的社会责任，拿出更多的资金，更好的资源和更优秀的人才积极投身乡村振兴中去，以先富帮后富，助力实现共同富裕。

许家印表示，新时代赋予了民营企业新的历史使命，作为一名全国政协委员，要永远坚定不移听党话、跟党走，并将以身作则、责无旁贷，发挥党员委员的先锋模范作用，在人民政协大平台上，与众多政协委员一起，全力推进乡村振兴，并争做排头兵、领头羊。

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