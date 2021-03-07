人民网《两会夜话》：“住”进美好生活

新一期《两会夜话》宣传海报。

“租房还是买房？”这或许是大多数初来乍到、到大城市打拼的年轻人需要面对的一个问题。据人民网《两会调查》显示，“住房”自2017年以来四次上榜热词前十。

在新一期的《两会夜话》录制现场，栏目主理人、人民网总编辑罗华，人民网编辑王仁宏，清华大学建设管理系教授刘洪玉，B站UP主“盗月社食遇记”，主持人、辩手陈铭，以及远程参与连线的B站UP主“盖里老哥”，聚焦年轻人的住房需求，展开讨论。

职业发展、经济能力、社区环境、生活品质……许多现实条件构成了年轻人在选择“何处落脚”时需要考虑的因素。而随着就业选择更加灵活、区域间流动更为自由，更加多样的人生可能和价值追求也让年轻一代的住房观念更加多元。

在2020年底召开的中央经济工作会议中，“解决好大城市住房突出问题”成为2021年八大重点任务之一；今年《政府工作报告》提出“尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难”“规范发展长租房市场”等。“住有所居”这项群众关注、政府重视的民生目标，正在社会各界期待中逐渐跑出“加速度”。

正在参加全国政协会议的第十三届全国政协经济委员会委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣通过连线参与夜话，分享了“十四五”规划纲要草案对缓解新市民、青年人等住房困难，助力实现全体人民住有所居做出的制度性安排。

“租房还是买房？”

实现职住平衡成探讨焦点

节目录制前，“90后”B站UP主“盖里老哥”以“2000元在北京能租到什么房子”做了实地调查：在有限的预算下，通勤时间短、生活便利、环境舒适似乎是“不可能的三角”，无法做到兼顾。而以毕业生起薪6000-7000元计算，2000元是大多数人能够承受的租房成本。“盖里老哥”坦言，未来是否买房需要考虑当时的经济能力，而现阶段工作地点是影响租住地的首要因素。

主持人、辩手陈铭，B站UP主“盗月社食遇记”主创沐上、杨树梢在《两会夜话》录制现场。人民网 袁悦摄

同为“90后”的B站UP主“盗月社食遇记”有着类似的看法。尽管从事新媒体工作对城市地点要求不高，但他们仍倾向于选择产业资源相对集中、行业交流相对便利的环境。

“要让大家一眼就能感受到社会的节奏、所有的变化。”“盗月社食遇记”主创之一的沐上说。

在主持人、辩手陈铭看来，租房或买房，本质上是对人生“关键词”的一种选择。他认为，如果处在不确定性较高、乐于拥抱变化的人生阶段，租房是一种较为“轻盈”的选择。

展望未来，他乐观地认为，随着科技的发展，交通的便利将极大地缩近城市间的距离，教育、医疗等资源更为均衡，信息更为对称，从而为年轻人在选择城市、选择居住地时提供更多自由空间。

多主体供给、多渠道保障

新市民、青年人等有了更多选择

人民网总编辑罗华（右二）与清华大学建设管理系教授刘洪玉（中），B站UP主沐上（左一）、杨树梢（左二）进行交流。 人民网 袁悦摄

“到底是买房好还是租房好，可能没有非此即彼的答案，它更多的是年轻人基于现实条件的一种选择。”罗华认为，当下需要关注的是，我们的城市能否满足年轻人多方面的选择，有没有能力让年轻人有尊严地、有安全感地留下来。“这是一个城市有竞争力的体现。”

刘洪玉表示，当前北上广深等一线城市，正在从增加租赁住房专用建设用地、盘活城市低效土地房屋等方面着手，加大当地租赁住房供给。

节目通过三组案例介绍了当前地方政府、各类市场主体在租赁住房方面的试点突破和创新举措。

位于北京市丰台区的泊寓成寿寺社区是全国首个集体土地租赁住房项目。这里餐厅、图书馆、健身房一应俱全，针对不同职业群体的需求，还提供了多种主题风格的户型。

刘洪玉指出，在一些特大城市，土地供应数量受限、供应成本较高，而利用集体土地建设租赁住房，既能有效盘活土地资源，又能显著降低前期的建设成本。

在广州北山梦享社区，高性价比的居住环境，得到大批创新创业青年白领的青睐。社区由建设银行广东省分行联合建信住房及租赁运营企业梦享公司共同打造，通过改造低效利用的建筑空间，为市场提供可集中管理的稳定的长租房源，有效缓解了“房主租得不放心、租客住得不安心”等问题。

与此同时，传统的房租中介也在积极通过数字化转型及多样化的产品设置，让租房者更真切地感受到便捷和高效。我爱我家集团董事长、总裁谢勇表示，近年来，我爱我家在数字化建设上投入超过10亿，通过提供手机VR看房、大数据精准匹配房源、线上签约等服务，满足年轻人多元化的需求。

加快补齐住房租赁短板

让更多人“住有所居”

“‘十四五’规划纲要草案进一步明确了，进入新的发展阶段，我国住房制度发展的一个基本方向，就是多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。让全体人民住有所居、职住平衡，这是未来住房制度的一个基本架构。”

全国政协委员王一鸣以视频连线的方式参与《两会夜话》。

他指出，未来五年，我国城镇化进程将继续推进，到2025年城镇化率要达到65%。从现有趋势来看，城镇化人口还将进一步向大城市集聚，这将给这些城市带来新的住房压力。

王一鸣认为，发展租赁住房是解决上述问题的重要途径之一，且具有紧迫性。“‘十四五’规划纲要草案明确提出了要加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房，有力有序扩大城市租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。这就明确了在‘租’和‘购’之间，要加快租赁市场发展的战略取向。”

他认为，未来一段时期，一方面应加快完善长租房市场监管体系，另一方面应推进租购同权逐步实现，来保障租房者的权益。

具体来说，短期内，要实现租房者基本权益的保护。如，不可随意涨租、随意驱逐，确保维护租房者的基本利益。中长期看，则需逐步松绑公共服务与房产所有权之间的关联，缩小“租”和“购”之间的权益差。而最终，需依靠地方加大公共服务投入，特别是优质公共服务的供给，使得教育、医疗等资源逐步均衡化，从而从根本上解决租购同权的问题。

罗华表示，在“房住不炒”的总基调下，随着住房租赁的短板加快补齐，大城市住房突出问题有望得到缓解，城乡人居环境继续朝着宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的目标稳步迈进。“可以预见，在不远的将来，将有更多人实现住有所居、安居乐业。”