1/13于家庭而言，她们是女儿、是母亲、是妻子；于工作而言她们是医生、教师、主播、社区工作者，是绽放于各个岗位的“铿锵玫瑰”。“三八妇女节”致敬所有女神，你努力的样子真美！

2/13郝辰辰，安徽省蚌埠市张公山第一小学语文教师。从教10年，始终热爱着“园丁”这一岗位。她觉得作为一名教师，不仅仅是“教书匠”，还是爱的使者，承担着教育学生树立正确价值观的使命。

3/13梁倩娟，一名来自基层的全国人大代表，她提出的建议大多和乡村振兴相关。去年以来，她将手机变身“新农具”，直播变成“新农活”，将直播间搬到甘肃省陇南各县区特色农产品主产地，在快手平台“兜售”当地特产，帮助群众脱贫致富。今年两会，她还就电商在乡村振兴中发挥作用等问题建言献策。

4/13尹宁宁，一名舞蹈从业者和推广者，从事舞蹈行业整整17年，她积极推广广场舞，为健康中国助力，舞出了健康新风尚 。她现在是国家体育总局社体中心全国广场舞推广委员会培训导师。

5/13王静，北京市脐血库的宣传员，进入脐带血行业四年多，致力于脐带血科普宣传。她深入医院记录和见证了数十位患儿家庭因脐带血而重获新生的故事，用文字记录这个时代的身边的真善美的故事，为更多病患带去生命的希望。

6/13苏玲，一位体育媒体人，经历了从实习生到夜间新闻配音员、外景出镜记者、主持人，再到平台运营者的多重角色的转换。随着全民健身的热潮，她希望通过马拉松赛事传播聚合体育的力量，参与到打造“城市名片”建设当中去。

7/13陈二娟，山西省晋中市公安局榆次分局使赵派出所户籍民警。“基层的工作需要认真细致、吃苦耐劳，有更强的心理承受力和情绪控制力。”陈二娟说，日复一日耐心解答并解决群众的户籍问题，是她最主要的工作。

8/13唐景莉，传媒工作者，先后在《中国教育报》《中国高等教育》工作了28年，她认为教育传媒人的工作乐趣，很大程度上来自于接触和请教最有智慧的专家学者。她所骄傲的是：“我们，影响有影响力的人。”

9/13郑月娥，福安市下白石镇下岐村党支部书记，2020年全国脱贫攻坚奖奋进奖获得者。她是闽东船民上岸第一村的“领路人”，扎根基层24年，让村人均收入从不足1000元达到现在20000多元。她要做村民“搬上来”的铺路人，村民“住下来”的服务员。

10/13王娟，山东省淄博市周村区妇幼保健院副主任医师，从事医生行业23年，喜欢医生这个称号，看到病人露出欣慰的笑容，听到新生儿第一声嘹亮的哭声，觉得再苦再累也是值得的。

11/13黄飞燕，一名从事健康医疗的创业者。“乳腺癌与宫颈癌已经成为危害中国女性健康的两大杀手，却常常被我们忽视。”她一手创建起了团队，团队从当初的她自己1人，扩大至1600多人，做起了女性健康的守护者。

12/13苏静，在线教育高管，北京市三八红旗手。抗击疫情期间，在教育部发出“停课不停学”通知后，她带领作业帮响应号召，为全国3300多万孩子送去春季免费直播课。她的目标是推动教育普惠，让优质教育资源触手可及。