“办成一件、受益一片” 国家发展改革委办理建议提案4277件

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月8日 （夏晓伦、许维娜）“国家发展改革委充分吸纳相关建议到统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，努力做到‘办成一件、受益一片’。”国家发展改革委有关司局负责人表示，据统计，2020年国家发展改革委出台的政策文件共采纳了代表委员意见建议756条。

人民网财经从国家发展改革委有关司局了解到，2020年国家发展改革委承办的建议提案4277件，比上一年增加了近三成。其中，人大建议共2877件，较2019年增幅达28.1%。政协提案共1400件，较2019年增幅达33.8%。此外，还承办了64件人大代表议案。2020年，国家发展改革委承办的建议提案又创历史新高。

“国家发展改革委内有7个司局承办数量在200件以上，工作任务艰巨，全年与代表委员沟通共1700余次，面对面（含视频连线）沟通共110余次。”上述负责人表示，“我们实现了主办、参阅件100%电话沟通，团体建议提案当面沟通，典型建议提案调研座谈。”

据了解，对于一些人民群众普遍关心的、代表委员多次提出的建议提案以及全国人大、全国政协交办的重点建议提案，国家发展改革委尽量进行实地调研走访，先后赴安徽、湖北、重庆、山西、广西、甘肃等省份，就“关于落实支持湖北省经济社会发展一揽子政策”“推动区域发展战略实施”等重点督办建议以及《关于加大支持力度帮助甘肃省推进落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的建议》等开展实地调研，邀请代表委员共同参与，深入了解相关情况。

新冠肺炎疫情发生以来，全国人大代表和全国政协委员针对疫情防控、复工复产提出了很多有针对性的“金点子”，具有重要参考价值。该负责人表示，国家发展改革委认真听取、积极吸收和落实代表委员意见建议，进一步促进科学民主决策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，在统筹疫情防控和经济社会发展工作中取得了良好成效。

其中，多位代表委员关注疫情影响下恢复消费问题，提出很多切实可行的提振内需、实施好减税降费、改善消费环境等方面建议，均吸收到《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中，大力优化国内市场供给、重点推进文旅休闲消费提质升级、着力建设城乡融合消费网络、加快构建“智能+”消费生态体系、持续提升居民消费能力、全面营造放心生态环境。

在“十四五”的建议和诉求方面，2020年有大量建议提案涉及“十四五”规划编制，代表委员立足于自身岗位实践和专业知识提出了很多良策，反映了一方群众、一个行业、一类群体的迫切诉求。

比如，“在‘十四五’规划中充分考虑增强西部地区可持续发展能力，逐步缩小与东部地区发展差距的建议”“‘十四五’期间大力构建诚信社会的提案”“关于将青年发展相关内容纳入国家‘十四五’规划的提案”等。

国家发展改革委方面表示，将相关建议提案视作“送上门”的调研，与网上公开征求公众的意见建议结合起来，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，统筹考虑，深入论证，科学编制，推动“十四五”规划编制更加顺应人民意愿、符合人民所思所盼。