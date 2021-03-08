717件建议提案件件关系民生 住建部回应代表委员关切

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月8日电 （许维娜）“这些建议提案既反映了社会普遍关注的问题，又集中在我部工作重点和需要加强的工作方面，对我部制定有关政策措施、改进和加强相关工作，具有重要参考价值。”日前，住房和城乡建设部副部长张小宏在国务院新闻办公室的发布会上表示。

人民网财经从住房和城乡建设部了解到，2020年，住房和城乡建设部共承办人大代表建议459件，其中主办183件；承办政协提案258件，其中主办96件（含重点提案4件）。

717件建议提案件件关系民生。张小宏介绍，住房和城乡建设部主办的建议提案集中反映在四个方面：

一是关于提升城市品质。包括城镇老旧小区改造、垃圾分类、城市更新等。

二是关于房地产市场监管。包括促进市场平稳健康发展、加强物业服务、中介服务监管。

三是关于建筑市场监管。包括推动建筑业资质改革、发展装配式建筑等方面。

四是关于农村建设。包括改善农村人居环境、加强传统村落保护、推进农村垃圾处理等。

张小宏举例称，代表委员们十分关心垃圾分类工作，相关建议提案共有57件，不少意见建议都被吸收到经中央深改委会议审议通过的《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》中。

再如，部分代表委员提出加快建筑业转型升级等意见建议，住房和城乡建设部积极推广新型建造方式，会同有关部门印发加快新型建筑工业化发展的若干意见、推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见，大力推广装配式等新型建筑工业化建造方式，确定了一批装配式建筑范例城市和产业基地。

另据张小宏介绍，住房和城乡建设部还积极采纳了部分委员提出的关于将物业服务纳入社区治理体系等意见建议。今年初，住房和城乡建设部会同中央政法委、中央文明办等10部委联合印发了《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》，提出加强党对物业管理工作的领导，鼓励物业服务企业探索“物业服务+生活服务”的模式，大力发展线上线下服务，推动物业服务企业转型升级等政策要求。

张小宏称，下一步，住房和城乡建设部将继续把建议提案办理工作作为推动突破重点难点问题的强大动力，进一步规范办理程序，不断完善办理机制，强化沟通协商，抓好建议的落实，推动建议提案办理工作取得新成效。