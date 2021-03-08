科技创新不停步 砥砺奋进新征程

“天问一号”探测器成功实现环绕火星、“嫦娥五号”采集月球物质返回地球、建成全球最大的5G网络、无人驾驶出租车开始在城市间免费进行试乘体验……2020年，我国科技创新克服疫情影响等冲击，以满满活力书写了值得骄傲的一年。

今年是“十四五”开局之年：“十四五”规划《建议》提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；今年的政府工作报告中，“创新”更是被提及了43次，成为高频词。

多位代表委员在接受人民网记者采访时认为，国家坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置，把科技自立自强作为国家发展战略支撑，将进一步促进科技创新与实体经济深度融合，培育壮大新动能，为我国推进现代化的进程夯实基础。

大力促进科技创新

让企业迎来更大发展空间

去年年底召开的中央经济工作会议确定了2021年要抓好的八项重点任务，排在首位的就是强化国家战略科技力量，并提出要发挥企业在科技创新中的主体作用。

在此背景下，多部门正展开新一轮部署。科技部此前表示，将启动实施企业技术创新能力提升行动，以企业为主导推动科技创新，包括在重点领域培育发展一批创新型领军企业，围绕企业布局科研平台以及共性技术平台，促进技术、资金、人才等各类创新要素向企业集聚等。工信部将支持创新型中小企业成长为创新重要发源地，健全创新型中小企业的梯度培育体系，在国家层面通过3-5年时间培育1万多家“专精特新”小巨人企业。

全国人大代表、江西财经大学贸易与环境研究中心主任李秀香在接受采访时表示，培育创新引领的企业，一要完善《高新技术企业认定管理办法》，建立重点支持企业名录库，壮大一批科技龙头企业。二要加快科技孵化器建设，形成多层次、多领域的科创孵化器集群，对科创企业进行梯次培育。

“值得注意的是，今年的政府工作报告指出，延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%，用税收优惠机制激励企业加大研发投入，着力推动企业以创新引领发展。”在全国人大代表、小米集团董事长雷军看来，这种顶格扶持的力度，让科技企业界代表深感暖意，更让他对国家在核心技术继续取得重大突破充满了信心。

全国政协委员，中国石化总经理、党组副书记马永生表示，我国仍存在企业创新主体作用不够突出、企业研发投入不及发达国家、制约企业创新的体制机制障碍亟待破除等问题。

“为了持续强化企业创新主体地位，一要支持企业加大研发投入，二要支持企业积极参与国家技术创新体系建设，三要完善科技人才引进、评价和激励政策。”马永生说。

科技成果不断涌现

创新之力引领产业升级

从高铁到太空探索，从新能源汽车到移动支付，中国在科技领域的长足进步深刻改变着人们的工作与生活，也促使人们以更加科学的方式思考和实践，进一步释放社会创新活力。

创新正持续激发着经济发展的内生动力。以物联网为例，2020年，中国是物联网应用实践最多、创新开发规模最大的国家，占全球物联网产值的1/4左右。

在接受人民网记者采访时，京东方董事长陈炎顺表示，中国企业已逐渐成为全球创新的主体，要增强企业创新引领作用，抢抓数字经济发展机遇，充分发挥“中国创新之力”带动全球产业升级的巨大推动力，增强定义产品、市场、商业模式的能力，带动消费升级。

去年疫情发生以来，国家提出大力发展以数据中心、5G、人工智能、工业互联网等为代表的“新基建”，推动数字经济跟实体经济深度融合。

据记者了解，上海市近日公布表示，到2022年要建设100家标杆性无人工厂、打造10家示范性智能工厂、培育10家世界一流智能制造系统集成商、搭建10家垂直行业工业互联网平台。

对此，上海市经济信息化委主任吴金城表示，上海在标杆性无人工厂专项行动的推进过程中，预计将新增1万台机器人，拉动新增投资300亿元，生产效率平均提高20%以上，运营成本平均降低20%以上。

全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨表示，数字技术是决定未来的胜负手，将在高标准市场体系建设中发挥不可或缺的作用。要加快建立“工业大脑”，推进数字技术在生产领域全面地应用和发展。

加快构建新发展格局，核心要点之一是提振内需，扩大国内消费，促进国内大循环。全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆告诉记者，通过加快科技创新，加快新基建建设，以“新IT”赋能各行业的智能化变革，让各行各业能够以更高质量的供给来促进消费，从而推动数字经济、智慧经济的发展，可助力中国经济转型升级提速。

强化国家战略

科技创新展示中国力量

回望“十三五”，五年来我国全社会研发经费支出从1.42万亿元增至2.21万亿元，着力加强基础研究和关键核心技术攻关，科技实力进一步增强。

近日，科技部部长王志刚在国新办发布会上强调，“十四五”时期将强化战略科技力量，充分发挥科技自立自强对推动高质量发展、构建新发展格局的根本支撑作用。

“无论是制造强国还是网络强国，都需要进一步突出科技创新的引领作用，在危机和变局中实现产业技术升级，塑造新的发展优势、实现新的跃迁。”中国信息通信研究院院长余晓晖指出，我国科技创新能力，应从点的突破和领域技术突破迈向创新生态系统能力的全面提升。

全国人大代表、联泓新科董事长郑月明在接受记者采访时表示，创新驱动不仅是国家战略，也是企业可持续发展的核心竞争力，必须摆在突出重要位置。中国制造目前已经成为全球产业链、供应链的重要组成部分，要参与到更高水平的国际合作与竞争中，就必须要依靠创新，提升发展质量。

全国政协常委、中国科学院副院长高鸿钧也向记者表示，当前我国已转向新发展阶段，只有不断强化创新，才能源源不断地发展出新技术、新业态、新模式，持续提高劳动生产率，加快构建新发展格局。

“同时，科技创新成为百年未有之大变局中的关键变量。我们要依靠科技的自立自强来保障我国的产业链供应链安全，增强应对国际风险挑战的能力。同时，把握新一轮科技革命和产业变革加快演进的历史机遇，也在客观上要求我们加快提升科技创新能力，掌握战略主动。”高鸿钧说。

科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢，人民生活赖之以好。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，从全球百年强国竞争看，国家战略科技力量的比拼是关键。强化国家的战略科技力量，推动我国科技纵深化改革，不仅是实现经济创新驱动高质量发展的关键所在，更是本质所在。