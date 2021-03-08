国家邮政局推动建议提案转化为政策措施 让群众得到更大实惠

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）“2020年政府报告中提出，要支持电商快递进农村，拓展农村消费。一直以来，中国邮政凭借遍布城乡的网络，成为服务‘三农’的重要力量，建议国家有关部门借助邮政已有的基础和优势，加大扶持力度，将邮政打造成贯彻中央部署、服务乡村振兴的重要的国家队力量。”去年5月22日，在听取政府工作报告后，全国人大代表、辽宁省大连市中山区邮政分公司胜利桥投递站站长赵明枝倍感振奋，萌生了提交《关于支持邮政惠农服务的建议》的想法。

去年5月24日，她便正式提交了该建议。针对赵明枝提出《关于支持邮政惠农服务的建议》中的4条建议，国家邮政局全部予以采纳。

国家邮政局相关负责人告诉记者，目前已推动自然资源部对邮政企业在农村网点及仓储用地建设方面给予政策支持，推动财政部持续加大对邮政企业基层网点建设支持，普遍服务基础设施建设项目从2019年的1.43亿元增至2020年的2.15亿元。

此外，国家邮政局还联合有关部门签订合作协议，推动各地巩固发挥邮政企业在农村电商等领域主渠道作用，促进工业品下乡、家产品进城和农产品异地互售三向流通，助力乡村振兴战略。

“去年八月，国家邮政局单独给我打了电话进行回复，对于他们的回复我特别满意。”自己提出的建议得到了相关部门的采纳并取得显著成效，赵明枝心情十分激动，她告诉记者，这不仅和自己从事的职业相关，更是推动解决民生热点问题的有效方式，真正为邮政惠农服务、乡村振兴作出了一个人大代表的一份贡献。

这是去年国家邮政局办理两会建议提案的一个缩影。记者从国家邮政局获悉，2020年，国家邮政局共收到建议提案共58件。内容包括行业绿色发展、快递员权益保护、邮政快递进村、行业应急管理体系建设、快递末端管理、快递车辆通行、公文寄递、纪念邮票发行、寄递安全管理等多个方面。

比如，去年国家邮政局还针对温香彩委员提出《关于加快促进快递包装绿色发展的提案》中的4条建议，全部予以采纳，已推动在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《邮政业寄递安全监督管理办法》中增设邮件快件包装相应条款，《邮件快件包装管理办法》列入部门规章立法计划，申请制定《快递包装重金属与特定物质限量》强制性国家标准工作正在推进中，与有关部门深入研究基金设立的可行性，争取更多扶持政策，并持续通过技术研发、推广应用、宣传引导、监督检查等多种形式，不断推进行业绿色高质量发展。

上述负责人表示，2020年，国家邮政局将建议提案办理工作作为一项重要政治任务，强化组织领导，加强统筹协调，提升办理质效，按时办复完成2020年全国两会期间的所有建议提案任务，并推动相关建议提案转化为促进行业发展的政策措施。

该负责人详细介绍了承办建议提案及办理情况，2020年共收到人大代表建议38件，较2018年、2019年（21件、35件）数量分别上升80.95%、8.57%。政协提案方面，共收到政协委员提案20件，较2018年、2019年（21件、24件）数量分别下降4.76%、16.66%。

据介绍，国家邮政局坚持把办理建议提案作为邮政管理部门自觉接受依法监督，改进工作作风、促进科学决策的重要途径，作为依法履职、密切联系群众的有效渠道，作为一项重要的政治任务抓紧抓实。

“把做好与代表委员直接沟通联系作为办理工作的硬要求，健全与代表委员办理前沟通、办理中调研协商、办理后交流机制。”该负责人表示，坚持把办理建议提案同党中央决策部署结合起来，同解决群众普遍关心的突出问题结合起来，努力将有价值、高质量的建议转化为深化行业改革、化解难点问题、推动发展的政策措施，使建议提案发挥更大效用，让群众得到更大实惠。