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“开局十四五·代表委员说”系列报道

林腾蛟代表：普及优秀传统文化教育 大力发展高质量民办教育

记者孙红丽
2021年03月08日09:17 | 来源：人民网
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在正在召开的2021年全国两会上，全国人大代表、阳光龙净集团董事局主席林腾蛟提交了多份书面建议，涉及传承发展中华优秀传统文化、发展高质量民办教育、培育和发展中国特色商会组织等方面。

普及优秀传统文化教育

“坚定文化自信必须传承发展中华优秀传统文化。”林腾蛟建议，完善和提升中华优秀传统文化传承发展的体系，构建中华优秀传统文化创新发展的体制机制；加大力度普及全社会中华优秀传统文化教育。以青少年、党员干部、国家公职人员为重点，把中华优秀传统文化作为通识课纳入国民教育、成人教育、党校教育中。

他还建议，适当降低中华传统优秀文化认知及应用的门槛。加快推进公共文化数字化建设，建立线上展示平台，为传统文化爱好者、技艺大师、专家等开设中华优秀传统文化创新转化渠道。

同时，城市博物馆实行免票或降低门票价格，控制各地文化主题小镇、文化公园的消费物价，让文化工程惠及更多人。

大力发展高质量民办教育

“大力发展高质量民办教育，有利于满足人民群众多元化需求。”林腾蛟认为，民办教育成长于市场经济的磨练，拥有天然的灵活机制、创新基因和竞争优势，促进创新型人才培养，成为推动我国教育体制创新发展的重要组成部分。

林腾蛟建议，加大力度，支持有实力的民营企业创办应用型高校。“大力发展应用型高校，对新形势下深化产教融合、扩大就业创业、培养各行业大国工匠、培育经济发展新动能具有重要意义。”

林腾蛟还建议，鼓励和支持民办教育创新教学模式，引领未来教育发展。要鼓励和支持更多民办学校加快发展，创新办学理念、教学改革、人才建设、教育服务等方面，共同打造世界一流的高质量教育体系。

培育和发展中国特色商会组织

另外，林腾蛟还建议培育和发展中国特色商会组织，助力我国新发展格局构建。

“强化商会的纽带作用，促进各产业深度融合。”他建议，全国各地产业转型升级面临新的形势，各地政府应与商会加强沟通，及时有效地向商会及会员企业，传递经济发展新常态和产业发展新趋势，使其主动适应和推进供给侧结构性改革，加快转型升级。

同时，要支持有条件的商会走出去，通过承接政府转移职能或参与政府购买服务，引导和组织会员企业积极参与“一带一路”、国家和地方重大工程项目建设，推动形成多产业集群聚合发展，有利于地方优秀民营企业参与到国际市场竞争，树立中国企业良好形象，让“中国绿色智造”走向更广阔的国际舞台。

(责编：孙红丽、高雷)

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