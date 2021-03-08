刘发英代表：借助科技实现教育普惠

“现在，到农村去，很多地方最好的建筑是学校。”全国人大代表、全国脱贫攻坚先进个人、湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇花坪小学副校长刘发英，表达了对科技兴教、实现教育普惠的渴望。

她说，随着各级政府和社会各界对教育越来越重视，基层学校的硬件设施不断改善，但不可否认，优质的师资还是更多聚集在大城市，偏远地区还存在教师数量不足、任课教师教学水平有限等现实情况。

刘发英认为，一方面要动员更多优秀的老师加入偏远地区教师队伍；另一方面，要借助科技的力量，实现教育普惠。为此，她提出“关于发展在线教育促进偏远地区优质教育资源普及的建议”。

刘发英表示，我国幅员辽阔、地区差异大、学情错综复杂。一方面，大城市的学生、家长忙于培优、竞赛，忙于“牛娃”、“鸡娃”的比拼，应该及时减负。另一方面，偏远乡村的部分学生对课本基础知识还一知半解，答疑解惑的需求还不能满足。建议援引北京师范大学与作业帮共同发布的《十省市在线教育大数据学情报告》表明，经济欠发达地区，中小学生对于答疑解惑的需求明显高于发达城市。

“一块屏幕便可将优质的教育资源输送到全国各地，偏远地区学生可通过互联网，享受重点公立校名师及全社会的优质师资资源。在线教育的发展也有利于基层教师教学水平的提升。”刘发英代表建议，从长远出发，将在偏远地区大力推进线上教育教学资源建设与应用作为战略工程，加快建立一套科学、完整、系统的在线教育资源公共服务体系。有效利用公立校、在线教育企业等社会资源的技术、师资、资金等，对其进行引导、扶持，调动社会力量参与教育普惠，成为公立校教育的有益补充。

她还建议，相关部门应深化治理、出台规范，引导、监督在线教育行业健康发展。另外，在一些偏远地区，基础设施欠缺，连网络都不稳定，应加强互联网的基础设施建设，让偏远地区的发展插上互联网的翅膀。