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信云sCloud获评“年度云计算创新产品”

张铭阳
2021年03月08日15:06 | 来源：中国网
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原标题：信云sCloud获评“年度云计算创新产品”

　　3月5日至7日,中国数字化年会在成都举办,会议正式揭晓了“2020中国数字化转型与创新评选”的结果,深信服自研的信云sCloud获评“年度云计算创新产品”。

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　　“2020中国数字化转型与创新评选”由数字产业创新研究中心、锦囊专家、北京大学光华管理学院、首席数字官联合全国20多家CIO组织机构、行业协会共同发起,累计参评企业超过1500家,涉及2000余个项目,50个领域。

　　本次获奖的深信服信云sCloud以深信服自研的计算、存储、网络、安全等虚拟化模块,以及深信服云计算平台等为基础,可以广泛兼容国内IT产业自研的各类软、硬件生态,具备租户管理、运维管理、智能监控、数据保护、容灾备份、云内安全防护等高级特性,还可以提供X86与ARM架构统一管理,虚拟机、容器共同承载的“双栈双擎”解决方案,帮助用户快速构建云化数据中心。

　　近年来,随着信息安全的要求不断提高,在数字化转型过程中使用国内IT产业自研的产品和方案逐渐成为一种趋势。而国内服务商提供的解决方案里,性能的稳定性、不同服务商软硬件的兼容性、系统的创新性等关键环节,成为了大多数数字化转型用户关注的重点。

　　在性能的稳定性方面,信云sCloud在计算层、存储层、网络层、应用层、性能监控等方面进行了大量性能优化,并获得20余项专利,可以为用户提供更高性能,更低延时的IT基础设施。深信服实验室测试数据显示,信云sCloud上的同规格“Kunpeng虚拟机”与“Intel虚拟机”的计算性能基本持平,在X86与ARM两种架构下,信云sCloud均能实现极致性能。

　　在兼容性方面,信云sCloud广泛兼容国内的软、硬件生态。如硬件层面的海光、兆芯、飞腾、鲲鹏等硬件生态;软件包括UOS、银河麒麟等操作系统,中创、东方通、宝兰德、金蝶天燕等中间件,达梦、人大金仓、瀚高、南大通用、神舟通用等数据库,以及致远互联、用友、万户网络、永中Office、金格电子签章等等。在实际使用过程中,信云sCloud可以有效解决应用承载、数据安全、系统运维、网络安全等问题,全面助力用户数字化业务系统改造和迁移进程。

　　在系统的创新性方面,信云sCloud提供基于Docker容器和Kubernetes的PaaS解决方案,实现了应用运维和硬件运维的解耦,为企业提供轻量、快速、高效的容器应用部署、运行、运维和弹性伸缩的PaaS平台。其容器化应用管理、DevOps平台、微服务治理平台能力可以帮助用户快速构建技术中台、数据中台、业务中台等。

　　此外,依托深信服强大的安全基因,信云sCloud不仅参照等级保护要求进行设计,融合了丰富的企业安全能力,还可以基于软件定义技术,通过虚拟化技术屏蔽了大量硬件层面的不稳定因素,实现了从硬盘、节点、虚拟机,到机房站点的全方位安全保护。

　　随着国内IT产业的不断成熟,越来越多的用户希望在数字化转型的过程中采用一体化的解决方案。未来,信云sCloud可以立足产业中游,不断深化对数据中心基础设施、硬件、软件、网络、基础云服务等进行整合的能力,帮助用户越来越便捷的构建稳定、高性能、可演进的云化数据中心。

(责编：赵超、吕骞)

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