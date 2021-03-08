王滨委员：发挥保险优势 助力养老保障体系与美丽中国建设

人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）今年的《政府工作报告》指出，“推进养老保险全国统筹，规范发展第三支柱养老保险”“实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具”……

保险如何服务“三支柱”养老保障体系建设？如何服务生态文明建设？全国两会期间，全国政协委员、中国人寿集团董事长王滨接受记者采访时表示，建议发挥保险优势，推动“三支柱”养老保障体系建设与美丽中国建设，更好地服务国家发展大局，守护人民美好生活。

发挥保险优势 推动“三支柱”养老保障体系建设

当前，我国初步形成了以基本养老保险为基础，以企业（职业）年金为补充，与个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接的“三支柱”养老保障体系。

在王滨看来，目前养老保险各支柱之间发展存在不均衡等问题。其中，第一支柱已覆盖近10亿城乡居民，占据主导地位，但养老金替代率偏低，全国平均不足50%；第二支柱覆盖率有待提升；第三支柱发展较为缓慢，占比偏低，对养老保障的支撑作用不足。“有研究预计2025年我国60岁及以上老年人口将突破3亿，人口老龄化加速到来，发展第三支柱十分迫切。”王滨说。

为提升人民群众养老保障水平，更好地发挥保险优势，推动“三支柱”养老保障体系建设，今年全国两会上，王滨提交了《关于保险服务“三支柱”养老保障体系建设的提案》，提出了4点建议：

一是建议研究制定相关政策，吸引更多个人参与“第三支柱”养老，降低机构经营养老保险业务的负担。

二是强化“三支柱”间的衔接转换贯通。加快推进“三支柱”间共享信息，实现不同层次养老保险产品的便捷转换和退出，方便居民根据自身经济状况、家庭结构、风险偏好等变化，统筹规划和动态安排。

三是引导养老金融产品形成专属优势。针对第三支柱养老金融产品，配套出台机制相容的会计准则、业绩考核办法等，强化养老金融产品的专属属性。

四是试点先行。加快推进业务创新，发展真正具备养老功能的专业养老产品，包括养老储蓄存款、养老理财和基金、专属养老保险、商业养老金等，建议以先行试点的方式，探索多层次、多形态养老金融产品体系的业务新模式，更好满足不同年龄段、不同收入水平、不同风险承受能力人群的差异化养老需求。

发展绿色保险 助力美丽中国建设

绿色保险具有生态环境损害补偿和增益奖补、维护污染受害者合法权益、减轻政府和企业经济负担等功能，在美丽中国建设中具有独特作用。

王滨表示，目前我国绿色保险以环境污染责任险为主，保费规模小，覆盖率低，产品单一，企业投保和保险机构展业意愿不强，保险机制在生态环境建设中的优势与作用没有很好地发挥出来。

为此，王滨建议：一方面是加快顶层实际的研究，解决逆选择和自主投保意愿不足问题，推进绿色保险规模快速发展。另一方面是健全绿色保险发展的基础设施，利用物联网、5G等新型信息技术，为绿色保险产品的创新研发、费率厘定、承保理赔、风险评估、损失测算等提供数据支持。

王滨表示，一直以来，中国人寿将绿色金融作为服务实体经济增长、稳定社会发展的重要力量，助推经济社会绿色转型发展。

王滨介绍说，2020年，中国人寿已通过“环责险”为1830家企业提供风险保障，为1.3万家绿色产业企业提供财产风险保障近万亿元；新增绿色投资306亿元，与华能集团合作成立首支百亿元清洁能源投资基金、与国家电投共同出资设立清洁能源基金，两支股权基金决策规模已经超过120亿元；与国家电投联合推进国家级清洁能源项目，项目建成投产后可向京津冀地区输送绿色电力，保障2022年北京冬奥会绿色用能需求。