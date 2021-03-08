全国政协常委王会生：加快国有检验检测机构集约化、市场化发展

人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）“近年来，随着一系列支持检验检测行业整合发展政策的出台，持续开展质量提升行动，以及‘放管服’改革的深化，我国检验检测行业发展迅速。”全国政协常委王会生今日接受人民网记者采访时表示，为更好将国有检验检测机构在技术、人才等方面的优势，转化为市场竞争优势，建议加快国有检验检测机构的集约化、市场化发展，打造我国检验检测民族品牌。

全国政协常委王会生。受访者供图

检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，在建设质量强国，服务制造强国，促进产业升级，提升产品质量，助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。其中，国有检验检测机构更是承担着提升国家质量基础治理能力的特殊职能。

在王会生看来，目前国有检验检测机构发展的活力动力还有待进一步加强。“大部分国有检验检测机构为事业单位，一定程度上自主性不强，公共服务意识弱，缺乏扩大服务范围，提升服务能力的动力。”王会生表示，部分机构业务单一，运用社会力量和市场机制开拓市场的能力也较弱。

王会生同时指出，现有检验检测机构数量众多、规模偏小的发展现状。“国内检验检测机构普遍布局单一，规模偏小，低端供给过剩，高端供给不足。”王会生表示，行业整合度不高，跨区域、跨行业服务的检验检测机构屈指可数，没有形成一批能与外资头部机构竞争的一流企业。

数据显示，截至2019年底，全国44007家检验检测机构中，20472家仅在地级市行政区划内提供服务，12288家只能在本省内提供服务，服务半径较小，“本地化”现象严重。

王会生认为，国有检验检测机构高质量发展，要通过有效整合资源，推进市场化、国际化，建设在质量强国中起重要作用的检测体系，打造我国检验检测民族品牌。

为此，王会生建议，一是加快国有事业性质检验检测机构改革改制步伐，推进检验检测市场化改革。“对为政府制定政策法规和风险管理、监管提供技术支持，为重大国计民生项目提供技术服务，以及从事其他不宜由市场机制提供服务的机构，要保留公益性质事业单位身份；同时，鼓励经营性质机构转企改制为独立市场主体，实现市场化运作。”王会生说。

二是完善国有企业性质检验检测机构市场化运作机制。以资本为纽带，深化国有企业性质检验检测机构混合所有制改革，完善现代企业制度，提高国有资本配置和运行效率；充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发各类市场主体活力，增强检验检测行业发展内生动力，提高核心竞争力；鼓励区域性检验检测机构跨地域发展。

三是发挥国有资本投资公司战略引领作用。支持国有资本投资公司将资本投资运作优势与区域性检验检测机构技术能力优势相结合，推进检验检测行业战略性重组、专业化整合。