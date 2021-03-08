王瑞军代表：加快国家高新区创建 为经济高质量发展提供创新动力

人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）政府工作报告中提出，依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。支持有条件的地方建设国际和区域科技创新中心，增强国家自主创新示范区等带动作用。

全国人大代表、中共韶关市委书记王瑞军表示，当前，国家高新区正迈入创新驱动高质量发展新阶段，已成为了我国发展新经济、培育新动能，发展高新技术产业的重要平台，成为转方式、调结构，实现高质量发展的重要力量。

数据显示，2020年广东省14家国家高新区共实现营业收入5.41万亿元、出口9307亿元、地区生产总值1.73万亿元，创造了全省1/3的营业收入、1/6的国民生产总值、1/6的出口额。

建设国家高新区是党中央、国务院的重大战略部署。2020年7月，国务院发布《关于促进国家高新区技术产业开发区高质量发展的若干意见》提出，到2035年，建成一大批具有全球影响力的高科技园区，主要产业进入全球价值链中高端，实现园区治理体系和治理能力现代化。

王瑞军指出，加快国家高新区创建在新时期新阶段有着重要的作用。一是有利于贯彻落实新发展理念。国家高新区建设30多年来，通过完善环境管理体系认证，创新环境保护和绿色发展政策，积极推动构建现代环境治理体系，促进生态环境质量持续改善，绿色发展理念不断深入，绿色发展成效日益突出，一批国家高新区已经成为所在城市能耗最低、生态最优、环境最美的区域。

二是有利于推进创新驱动发展战略实施。国家高新区的创建将加快集聚人才、技术、资本等高端要素，持续培育创新创业生态，助力高新技术企业和科技型中小企业发展，为培育壮大新动能、推动经济高质量发展提供源源不断的创新动力。

三是有利于推动区域协调发展。目前广东省的国家级高新区均集中在珠三角地区，在粤东西北等欠发达地区设立国家高新区，有利于优化国家高新区在广东省的区域布局，带动后发地区创新驱动战略的实施，有效吸引高端产业及创新资源在粤东西北的落户和集聚，缩小粤东西北地区与珠三角的发展差距，促进区域协调发展。