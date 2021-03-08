宋鑫委员：助力绿色发展 为新时代生态文明建设贡献力量

人民网北京3月8日电 （记者余璐）今年的《政府工作报告》指出，要加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型。“作为一家以节能环保为主业的央企，将积极投身污染防治攻坚战，助力绿色发展，成为国家生态文明建设的重要参与者、贡献者。”近日，全国政协委员、中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长宋鑫在接受人民网记者专访时如是说。

今年的《政府工作报告》有哪些亮点？在宋鑫看来，关于生态文明建设内容，较去年笔墨更多、要求更具体，这是一大亮点。他谈到，报告全文中多次提及生态，再次将生态文明建设提到新高度。从国家层面来说，对环保产业要求更高了，同时也鞭策节能环保企业，在技术进步上要起到带头示范作用。另外，关于碳达峰、碳中和，也有了非常清晰而具体的目标，这既是挑战，更是一个好的发展机遇。

“多年来，中国节能积极践行‘绿水青山就是金山银山’的发展理念，以‘让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好’为己任，积极投身污染防治攻坚战，争当生态文明建设主力军。”宋鑫介绍道，中国节能累计处理固体废弃物5423万吨；累计处理污水40亿吨；绿色电力装机容量达到1248.33万千瓦；建筑节能服务面积6407.33万平方米。“十三五”期间，累计生产绿色电力693.58亿千瓦时，相当于减排二氧化碳5360万吨。

《政府工作报告》指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。作为今年要抓好的重点任务之一，要实现碳达峰和碳中和目标，该从哪些方面发力？宋鑫表示，“十四五”时期是实现碳达峰目标碳中和愿景的关键期。作为一项重大战略导向和政策行动，碳达峰和碳中和涉及产业升级、技术创新、制度创新等多个方面。从长远看，需要创造更加适宜的环境，推动行业和企业深度参与到碳达峰和碳中和过程中。

因此，宋鑫建议，一是创建零碳示范，引导市场主体积极参与。二是探索碳达峰科学解决方案，鼓励和支持企业开展碳减排关键技术研发和创新。三是建立负碳产业集聚区，推动产业低碳转型。四是优化碳交易机制，激发碳交易市场活力。五是推动碳达峰和碳中和理念成为广泛的社会共识，形成绿色低碳、勤俭节约、文明健康的生活方式和消费模式，大幅提高绿色产品市场占有率。

作为绿色发展的重要支撑力量，“十四五”时期，我国全面转入高质量发展阶段，节能环保产业将迎来新一轮发展机遇。宋鑫表示， “十四五”期间，中国节能将坚决做好生态文明建设表率，积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子；强化聚焦主责主业，进一步做强做优节能与清洁供能传统主业，做大做优生态环保核心主业，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果；充分发挥长江经济带污染治理主体平台作用，深度参与“长江大保护”；主动打好污染防治攻坚战，为实现碳达峰、碳中和目标任务，为建设美丽中国贡献中国节能力量。