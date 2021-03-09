杨元庆代表：建议进一步加大对供应链金融支持力度

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆。受访者供图

正值全国两会期间，第十三届全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆做客人民网《对话企业家》栏目。作为来自高科技制造企业的代表，杨元庆今年向十三届全国人大四次会议提交了多项建议，涉及供应链金融、IT基础设施、碳达峰和碳中和、职业教育等多个方面。

谈及今年的政府工作报告，杨元庆表示，自己对“坚持把发展经济着力点放在实体经济上” ，“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业” ，“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型”等内容印象深刻，相信我国经济一定会持续展现出强大潜能和光明前景。

发展供应链金融促进产业转型升级

近年来，国家高度重视供应链金融工作，围绕供应链金融发展问题制定出台了一系列政策措施。杨元庆认为，在全球化秩序重塑的历史时点上，实现产业转型升级、增强供应链产业链安全成为构建“双循环”新发展格局的抓手。

在杨元庆看来，供应链金融通过科技手段，将产业链上下游企业进行关联和捆绑，实现资金流、信息流和物流等的融合和优化，帮助企业实现协同生产，提高运转速度，提升供需匹配效率，降低成本，能够帮助企业解决发展资金难题，推动企业稳定发展。

为进一步加快行业发展，杨元庆建议，进一步加大对供应链金融的支持力度；完善供应链金融贸易信用保险机制，建立多层次的保险市场；推动供应链金融领域应用金融科技，提高效率并防范风险；鼓励设立供应链金融领域基金，支持供应链核心企业为上下游企业提供资金支持，助力企业解决融资及风险等问题。

“新IT”全要素协同发力

杨元庆提出，身处大数据爆炸式增长的时代，我们只有通过“新IT”全要素协同发力，才能将数据更好地转化成生产资料，产生价值，成为赋能高质量发展的抓手。

他介绍，所谓“新IT”，不是传统的Information Technology（信息技术），而是Intelligent Transformation（智能变革），就是基于“端（智能物联网终端）-边（边缘计算）-云（云计算）-网（5G）-智（行业智能）”技术架构，赋能各行各业、实现智能化变革所需要的技术、服务与解决方案。

“我建议，在‘十四五’时期，应当通过‘新IT’赋能实体经济，实现各行各业的智能化变革。”他认为，这样不仅能够推动“中国制造”加速迈向“中国智造”，实现产业的提质增效，而且能够让各行各业以更高质量的供给来促进消费、创造新需求，畅通国内大循环。

引导企业建立低碳发展路径

今年的政府工作报告提到，“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标”“单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%”等碳达峰、碳中和相关内容。

对此，杨元庆建议，“制定企业的低碳发展战略和碳中和路线图，将助力企业创新技术研发、绿色工艺应用等工作的全面设定和稳步开展。”

在工业减碳方面，杨元庆认为，通过终端产品和信息通讯行业碳中和路线的推进，可以引导和带动整个产业链，甚至上游原材料供应商的绿色改造和可持续发展。

因此，他认为一是应该完善绿色低碳法规标准制定；二是鼓励企业制定长期低碳发展战略和碳中和路线图；三是利用大数据信息平台，推动行业企业绿色数据核查与评价；四是加强